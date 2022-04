Borja Jiménez: "Tengo el mismo convencimiento de que el equipo va a ascender"

El entrenador deportivista Borja Jiménez declaró en rueda de prensa que no duda acerca de las opciones de ascenso del Depor.

"Tengo el mismo convencimiento de que el equipo va a ascender", señaló.





El técnico no piensa más allá del próximo encuentro ante el Rayo Majadahonda, dejando constancia de que todavía no entra en sus cábalas disputar el playoff. "Mi discurso es ganar mañana y no hay más, ganar cada semana. Ganar, ganar y volver a ganar", agregó. Acerca de las posibilidades de finalizar la liga en forma, piensa que "una racha de 13 partidos sin perder ya lo hemos hecho, no hay que hacer nada extraordinario".

El preparadora abulense dará la titularidad a Noel en punta de lanza debido a las ausencias de Miku por lesión y Quiles por sanción.





"Es una oportunidad muy buena para Noel, ha sido un habitual en las alineaciones, no creo que sea una responsabilidad, tiene mucho descaro", significó.



El míster también quiso referirse al rival de mañana, el Rayo Majadahonda. "Es un equipo que está ahí arriba, un claro candidato al playoff; será un partido igualado", dijo.



Antes de concluir su intervención, el preparador deportivista se refirió a la reciente visita al vestuario de David Villasuso, directivo del club. "La visita sirvió para confirmar el mensaje de que somos la gente por la que se decidió apostar para devolver al club al fútbol profesional", aclaró.



Por último, y preguntado acerca de los últimos malos arbitrajes recibidos por el club, Jiménez manifestó que la entidad de la Plaza de Pontevedra ha enviado un mensaje de malestar por el trato de los colegiados. "Sé que el club ha manifestado su disconformidad pero el recorrido que le veo es ninguno", concluyó.