Borja Jiménez: "Nos enfrentamos a la mejor versión del rival cada fin de semana, nos pasa siempre porque somos el Deportivo"

Borja Jiménez cree que todos los adversarios, y este domingo la SD Logroñés no será una excepción, dan su mayor nivel cada fin de semana ante el reto que supone medirse al actual líder de la Primera RFEF. "Nos enfrentamos a la mejor versión del rival cada fin de semana, nos pasa siempre porque somos el Deportivo y todo el mundo quiere ganar al Deportivo", comentó a raíz de si pensaba que se empleaban con dureza y muchas faltas los rivales, a lo que añadió: "No me preocupa, para eso están los árbitros, para sancionarlo".





Aclaró que Víctor no estará disponible en Las Gaunas, que es duda también para el miércoles ante el racing de Santander y que el resto, incluidos Diego Villares y Pablo Trigueros están aptos.





Sobre su presencia en el partido del miércoles de la Youth League y el crecimiento de los juveniles, apeló de nuevo a la paciencia. "Muy contentos por todo lo que han hecho los chicos, con la manera en la que han competido. Están quemando etapas, jugando con el Juvenil, algunos en edad juvenil compitiendo con nosotros, poco a poco, tienen el paso intermedio que es el del Fabril, algunos ya participan y se irán acercando poco a poco al primer equipo", anunció.





Además, admitió que aún espera más de Yeremay. "Peke con nosotros ya sabe lo que tiene que hacer para jugar, es un jugador de un talento diferente, que tiene que mejorar cosas, cuando ha estado bien no he tenido ningún inconveniente de ponerlo, cuando ha estado para el nivel de exigencia de Primera RFEF. Los jugadores tienen que competir en una categoría donde sean diferenciales, porque sino el jugador termina por cansarse de no hacer las cosas. El nivel del primer equipo es altísimo y tiene que estar a ese nivel para sernos útil", aclaró.