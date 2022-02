Borja Jiménez: “No han hecho más méritos para adelantarse”

El técnico Borja Jiménez analizó la derrota, la tercera seguida del curso, pero confirmó que sigue confiando en el equipo blanquiazul y cree que el Racing no hizo tanto mérito para llevarse los tres puntos.





“No creo que hayan hecho más méritos en la primera que nosotros para adelantarse. Para poder ser campeón tienes que hacer muchas cosas, que te permitan atacar tanto como hoy (por ayer) aunque pierdas”, comentó.





“No tengo dudas de que pueda ser un golpe anímico, cuando enlazas tres seguidores el jugador está jodido y lo único que he hecho es ir hablando con todos y es momento que ellos puedas seguir sintiéndose igual de buenos, lo que hacían antes lo están haciendo, no han cambiado nada. Son los jugadores que nos has puesto líderes, es el único consuelo, líderes aunque con un partido más. Trabajar el aspecto mental, estar cerca de ellos, analizar lo que nos ha llevado a perder estas tres jornadas, tratar de ser dominadores, ser valientes y tratar de dominar. Este equipo está construido para ser valiente, aunque sabiendo que te pueden ganar en una jugada aislada. Hay que trabajar con ellos estos días, el fútbol, es así de jodido. Lo que parecía que se iba a solucionar rápido, aunque nunca he tenido una sensación, ahora ves que abril y mayo. La vida sigue, tenemos que mejorar cosas, recuperar a la gente y ganar, es jodido, pero hay que ganar. El equipo está haciendo bastantes cosas bien, así como yo entiendo el fútbol”, aclaró.





Gracias a la afición

A pesar de la derrota y de las críticas que pueda haber, quiso agradecer a la grada el apoyo. “El equipo pierde y caerán palos, ¿qué nos van a decir? ¿Qué somos igual de buenos? Pues no, habrá gente que pensará que estamos haciendo todo mal, otros bien, habrá un poco de todo. El entorno que yo manejo (cuerpo técnico, jugadores) sé que no tendrán ninguna duda y de la afición no voy a dudar, son los mejores, pierde el equipo y estará ahí”, remarcó el técnico blanquiazul.





Y es que el habitual que Borja se deshaga en elogios hacia la grada y ayer no fue una excepción durante su rueda de prensa telemática.





“Puedo dudar de muchas cosas pero de la afición del Depor no voy a dudar. El camino e estar juntos y es el único camino, en mayo juntos podremos celebrarlo. Diría que ahora tengo menos dudas, hacemos bastantes cosas bien”, dijo en su comparecencia.