Borja Jiménez: “La gente ha empujado y conseguimos empatar”

El preparador del Deportivo, Borja Jiménez, considera que la afición fue fundamental para lograr el empate ante el Pontevedra.



“Nos vamos con sensación agridulce por no ganar, pero la segunda parte no estuvimos bien. La primera si hubiéramos mejorado en los envíos la llevábamos controlada hasta tres cuartos. La segunda (parte) a raíz del gol las distancias eran mayores y fuimos imprecisos. La gente ha empujado, el rival se ha puesto tenso y nos ha permitido conseguir un punto y poder ganar”, resumió.



También explicó los cambios en el once, con la entrada de Ibai Gómez y de Rubén Díez. “Estamos en la jornada tres, tenemos que ver el potencial de todos los jugadores. Queríamos con Mario y Rubén que apareciesen entre líneas, con Ibai situaciones de golpeo cerca del área. Buscábamos un jugador más móvil, ellos defienden lejos de su portería y esa era la idea inicial”, comentó.

Calma y exigencia



A pesar de no poder sumar la tercera del curso cree es pronto para preocuparse. “Con siete puntos de nueve, nuestra exigencia es nueve de nueve, pero por el bien de todos no podemos ponernos nerviosos en la jornada tres. Hay que trabajar desde la calma, todos vamos a fallar, la liga es muy competitiva, poner en valor lo que ha hecho el Pontevedra que no nos ha dejado estar cómodos y trabajar y trabajar", pidió el míster.



Volvió a recordar que todos son conscientes de que la exigencia es máxima. “La exigencia es ganar cada domingo, lo tenemos muy grabado y cuando no ganas siendo el Deportivo no puede estar contento. Estamos fastidiados, porque queríamos ganar y hoy (por ayer) la segunda parte el equipo no me ha gustado. Tenemos que hacer más cosas para ganar”, pidió el preparador.



Cree que el equipo se precipitó en ocasiones a la hora de atacar. “En la segunda parte estuvimos más desordenados, que a mí no me gusta. Para la gente es más vistoso pero la percepción que tenemos del equipo es que no está construido para eso. Además, el preparador desveló que el partido ante el Celta B, declarado de alto riesgo, se disputará el sábado, al jugar el Depor de nuevo el miércoles ante el Talavera, aunque aún no se conoce el escenario. “La información que tenemos es que se jugará el sábado y el Celta está de acuerdo. Prefiero en Balaídos, está mejor el campo”.