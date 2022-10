Borja Jiménez: “Empezamos con el lastre de ponernos por debajo”

El entrenador del Deportivo lamentó la derrota ante el San Fernando y cree que al equipo le está costando ir por detrás en el luminoso.



“Está claro que estamos muy dolidos por la derrota, por no haber conseguido levantar el partido. Empezamos los partidos con el lastre de ponernos por de bajo siempre, hemos querido empatar muy rápido, hemos estado imprecisos y no hemos entendido que había que tener paciencia. Tuvimos mucho envío y allí ellos tenían muchos jugadores”, dijo durante su rueda de prensa.



Admite que hay algo de ansiedad en el cuadro blanquiazul. “Al final ponernos por debajo no es 0-1, es 0-3. Tienes la sensación de que tienes que empatar enseguida. En el descanso les insistimos (en tener calma), le dimos una vuelta a lo que estábamos haciendo y con los cambios buscamos uno contra uno, por fuera. Generamos situaciones de gol, pero había que haber ganado y no lo hemos hecho”, se lamentó.

Daño con muy poco



“Estamos en ese momento en el que cualquier cosa que nos pasa es gol, es una cosa tremenda, añadida al nerviosismo, nos está haciendo daño todo eso, no es normal. Pero hay que seguir trabajando, tratando que los chicos mejoren en todos los aspectos, que estén menos imprecisos. Tengo la sensación de que ocasiones hemos generado, pero es que no lo quiero utilizar de excusa, no hemos hecho gol", matizó.



Además, subrayó las múltiples pérdidas de tiempo que hubo, que supusieron diez de añadido en el segundo acto, aunque no quiso ponerlo de excusa. “Se ha jugado poco, da bastante pena vivir lo que hemos vivido, poca continuidad. Aquí cada uno hace su papel de la forma que quiere, te ves en el 80, ves que se va a acabar y aún habiendo tenido ocasiones no hemos atacado lo suficientemente bien para generar esa superioridad.



Se mostró tranquilo con su continuidad. “El peor momento fue no ascender. Perdemos de forma dolorosa, pero es el primer partido que perdemos. No es que haya llegado aquí y no sepan cómo trabajo. Saben el perfil de entrenador que soy, decidieron dar continuidad a lo que estamos haciendo y hay que tener tranquilidad, porque es positivo para los futbolistas y para el entorno. Es un día jodido, porque hemos perdido en casa y es difícil explicar el porqué porque hay pocos porqués, mirar hacia adelante y mirar hacia adelante", dijo. l