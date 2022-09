Borja Granero, única baja de cara al duelo ante el Pontevedra

El Deportivo tuvo como única baja a Borja Granero en la sesión matinal a puerta cerrada en el Abanca Riazor. El defensa es, a día de hoy, la única baja con la que cuenta el técnico Borja Jiménez de cara al partido de este domingo a las 19.30 horas ante el Pontevedra.



Granero continúa trabajando al margen aquejado de una lesión muscular que sufrió el viernes pasado. El central no está teniendo fortuna con las dolencias en este inicio. Ya en pretemporada empezó con las mismas molestias con las que ya había finalizado la campaña, en el tendón de Aquiles.

En solitario



Por ese motivo, el defensa inició la pretemporada al margen, junto a Héctor Hernández. Borja completó varias semanas en solitario antes del inicio de curso y cuando parecía haber dejado atrás los problemas en esa articulación llegaron las molestias en el recto anterior de su pierna izquierda.



Un nuevo contratiempo para un jugador que no ha sido capaz de debutar esta campaña en partido oficial y que cuenta con la competencia, además de Adrián Lapeña y de Jaime Sánchez, habituales de Borja Jiménez en el once, ya el curso pasado, del recién llegado Pablo Martínez, que todavía no ha debutado.

Canteranos



En la sesión de ayer también participó el central fabrilista Dani Barcia, que durante la pretemporada comenzó a las órdenes del míster del primer equipo y que debido a un tema disciplinario regresó al filial. Actualmente intercala sesiones con el Deportivo y bajo la batuta de Óscar Gilsanz, preparado del Fabril.

Ensayo con dos equipos



En un entrenamiento matinal en Riazor, al abrigo de los curiosos, Borja Jiménez dispuso un partido de once contra once con vistas al choque ante el cuadro granate.



Un equipo titular en el que presumiblemente habrá cambios con respecto al choque contra el Mérida.