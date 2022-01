Borja Granero: “Disfruto mucho, más cuando juego”

El central del Deportivo Borja Granero, que salió desde el banquillo debido a la lesión de Pablo Trigueros, se mostró feliz por volver a competir.





“Yo disfruto mucho, más cuando juego, pero competir es competir ¿Quién no quiere competir con la camiseta del Depor? Uno se adapta a ese momento de dificultad en el partido compartiendo y juntando esfuerzos”, indicó.





No tuvo problemas para activarse, a pesar de salir prácticamente sin calentar. “Estás viendo el partido, como lo hago yo, el míster me avisa y ya está. De la misma tensión del momento calientas en un segundo y me he encontrado bien”, argumentó el jugador.





Reconoció que el encuentro había sido exigente. “Fue un partido duro, aunque nos adelantamos no empezamos muy bien, pero luego nos ajustamos, fuimos nosotros mismos y merecimos los tres puntos”,

aseguró el zaguero.





Granero, que marcó uno de los tantos, consideró que tienen que sacar más partido a la estrategia. “Hay que aprovechar acciones a balón parado, tenemos buenos sacadores y rematadores. Entramos como elefantes, encontré hueco y le pegué”, dijo. Pidió que no haya relajación: “Hemos hecho buena vuelta, no va valer de nada si no haces bien las cosas, como ha sido esta primera vuelta”.





De Camargo: “Sabíamos que era un campo difícil”





El mediocentro blanquiazul William de Camargo aseguró que el recurso que se sacó en el gol ante el DUX ya lo había intentado, aunque sin fortuna, en otras ocasiones.





“Me metí para dentro, buscando espacios para sacar el tiro y me salió bien”, indicó el brasileño, que en su recorte se deshizo de dos contrarios, antes de ajustar su disparo al palo izquierdo del arco defendido por Yelco.





“Siempre busco meterme para dentro, es difícil porque siempre llegan dos o tres ayudas, pero cuando consigo el espacio saco el tiro”, indicó el futbolista.





“Sabíamos lo complicado que era este campo, lo importante que era ganar este partido. Valen lo mismo estos puntos que los de Zamora o Racing y hay que seguir con continuidad. La secuencia de partidos que tenemos es muy dura, tenemos que celebrar, pero mañana (por hoy) olvidar y pensar ya los tres puntos de Zamora y luego en los del Racing”, comentó.





Asimismo, admitió que en el posible penalti se dejó caer un poco al notar un contacto.