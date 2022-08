Belén Toimil acaba en el Top-10 continental en peso

La mugardesa Belén Toimil terminó en décima posición el concurso de peso de los Campeonatos de Europa de Atletismo que se están celebrando en Múnich. Lo hizo con una marca de 17.86 metros, logrado en su segundo lanzamiento e insuficiente por 15 centímetros para pasar a la mejora.



En la sesión matinal, la plusmarquista española logró el pase a la final terminando justamente en décima posición, con un mejor lanzamiento de 17.72 metros.



Otra española, Jaël Bestué, finalizó segunda de su serie y accedió a las semifinales de los 100 metros, ronda en la que coincidirá con la sevillana Maribel Pérez, exenta de la primera fase de clasificación por ránking.



Bestué, de 21 años, paró el cronómetro en 11.39, solo por detrás de la belga Delphine Nkansa (11.33) en su serie. Con esa marca la velocista catalana pasó de ronda con el tercer mejor tiempo, ya que la italiana Zaynab Dosso, en la otra serie, registró 11.38.



“Calentando me encontraba muy bien, pero sí que es cierto que cuando he ido a correr no me he encontrado súper. No sé si es porque la pista la he encontrado bien, pero lo importante es que tengo la ‘Q’ grande, estoy en semifinales y espero poder hacerlo mejor ahí”, dijo Bestué al término de su carrera.

Marca prometedora

El alicantino Eusebio Cáceres accedió a la final de longitud con la tercera mejor marca de la ronda de clasificación que también superó Héctor Santos, solo un centímetro superior a la nota de corte.



Cáceres, que afronta su quinto Europeo, solo realizó un salto de 7.93 metros, una marca que le aseguró el pase y que hizo que no arriesgase. Ese registro fue el tercero mejor de toda la ronda de clasificación en la que dominó el sueco Thobias Montler (8.06).



“Tuve buenas sensaciones, el pie me aguantó bien, y conforme estaba el día con ese salto, sabiendo que vengo un poco límite, decidí parar”, confesó Cáceres.



El madrileño Héctor Santos, debutante en un Europeo absoluto al aire libre, comenzó su concurso con un nulo. En el segundo salto hizo 7.51 y en el tercero 7.75, un registro que supuso el décimo mejor de la ronda de clasificación.



“Las sensaciones han sido mejores que la marca. El primer salto caí lejos, fue nulo y vinieron los fantasmas de Eugene, pero sabía que tenía un salto en las piernas. En el tercero fui a asegurar, busqué tiempo en el aire, y estoy contento. Mañana empezamos todos de cero y me voy sabiendo que las sensaciones han sido mejores de lo esperado”, apuntó Santos.

Solo uno

El asturiano Iñaki Cañal fue el único de los tres españoles que superó la primera fase de clasificación de los 400 metros y accedió a semifinales.



En la primera serie, Cañal salió por la calle siete y, a mitad de carrera, llegó a ponerse primero, pero el suizo Lionel Spitz y el checo Patrick Sorm terminaron adelántandole en la recta final.



El atleta asturiano, pupilo de Pedro Pablo Nolet, entró tercero de su serie en su debut continental con un tiempo de 45.83, su mejor marca personal y undécima de la ronda de clasificación.



Donde sí hubo pleno fue en el 1.500. El granadino Ignacio Fontes, el sevillano Gonzalo García y el salmantino Mario García Romo, los tres españoles en semifinales, lograron por marca su pase a la final, en la que estará el noruego Jakob Ingebrigtsen, subcampeón del mundo de la distancia.



En la primera serie Ignacio Fontes y Gonzalo García finalizaron tercero (3:39.00) y cuarto (3:39.20), respectivamente, en una carrera dominada por el gran favorito, Ingebrigtsen, que se mostró muy confiado en su victoria, pese a que a falta de cien metros era segundo.



En la segunda serie fue el turno de Mario García Romo, que llegó a la cita avalado por el cuarto puesto logrado en el reciente Mundial de Eugene. El salmantino, que llegó a liderar la carrera mediado el recorrido, terminó con un tiempo de 3:38.04, solo superado por el polaco Michat Rozmys y el italiano Pietro Arese.



“Estoy bastante bien y espero en la final dar todo. El objetivo es una medalla, sino no vendría aquí. Quiero ganar.", expresó un muy ambicioso Mario García Romo.