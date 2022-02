Balonmano | Una roca como visitante

Una auténtica roca. Sobre todo como visitante. Así se puede definir al líder del Grupo A, el Lalín, que comparecerá el sábado en San Francisco Javier para enfrentarse al segundo, el OAR. Los de Pablo Aguirregabiria están haciendo una temp orada fantástica, y en estos momentos se sitúan solo tres puntos por debajo del primero. Pero los de la comarca del Deza no ceden después de 19 partidos: 17 victorias, un empate y una derrota es el extraordinario balance del Lalín, un equipo que mantiene el pleno de puntos como visitante.



Y es que los únicos puntos que el primer clasificado ha cedido esta temporada han sido en su feudo. Concretamente, en la jornada 5, el 23 de octubre del año pasado, cuando el OAR estuvo a punto de asaltar el Lalín Arena, pero finalmente se tuvo que conformar con el empate (23-23). Y el 20 de noviembre, en la jornada 9, los del Deza caían por 23-24 frente a otro de los aspirantes a meterse en la fase de ascenso, Lanzarote. En definitiva, solo tres puntos perdidos en 19 jornadas, casi dos tercios de la fase regular.



De ahí que sea realmente sorprendente el rendimiento del Lalín cuando juega a domicilio. Y es que el líder del Grupo A de la categoría de bronce nacional lleva nueve victorias en otros tantos partidos lejos de su cancha.



En San Francisco Javier buscará la décima, y con cinco puntos de ventaja sobre el segundo dar un gran paso para asegurar el liderato al final de la fase regular, de la que quedan once jornadas.



Pero no será fácil para los lalinenses ganar en una pista en la que el OAR solo se ha dejado tres puntos: los de la derrota frente al Cañiza y los del empate ante el Carballal. Como visitante, los de Pablo Aguirregabiria solo han cedido puntos cuando perdieron ante el Lanzarote. Si no, llevarían pleno de triunfos.



Así que el sábado San Francisco Javier se vivirá un partido de poder a poder. Algún día el Lalín tendrá que ceder a domicilio. Ya duda está en si será este sábado.