Tiene 31 años pero la carrera deportiva de Jon Aurtenetxe (Amorebieta, 1992) es difícilmente resumible en un párrafo de entradilla de entrevista. Formado en Lezama, explotó de la mano de Marcelo Bielsa y fue protagonista desde el lateral izquierdo en un Athletic Club que llegó a la final de la Europa League, en la que fue titular. Tras un paso breve como cedido por el Celta en 2013, Aurtenetxe no volvió a tener protagonismo en el club rojiblanco y comenzó un periplo por clubes de Segunda División y Segunda B (Tenerife, Mirandés, Amorebieta, Atlético Baleares y Las Rozas) en el que únicamente se asentó más de una campaña en su Amorebieta natal.

Incluso emprendió un viaje por varias competiciones extranjeras como la liga escocesa, la australiana o la segunda polaca, en la que jugó el pasado curso en el Miedz Legnica antes de recalar en verano en la SD Logroñés. Ahora, asentado como central, su otra demarcación de formación, defiende los colores de otro club rojiblanco con el que el sábado visitará Riazor (19.00 horas) para enfrentarse al Deportivo, "uno de los grandes equipos de España", según el propio Aurtenetxe.

¿Por qué elegiste la SD Logroñés y qué tal ha sido tu vuelta a España?

Después de haber estado unos años jugando en el extranjero tenía ganas de volver a España. Además, Logroño está cerca de casa y cumplía los requisitos que yo quería.

¿Cuáles son las aspiraciones de la SD Logroñés, que está un punto por debajo del Depor?

El objetivo es claro: la permanencia. Somos un equipo humilde en el que se están haciendo las cosas bien. Se está intentando progresar pero no podemos olvidar de dónde venimos y cuál es nuestro objetivo. Ojalá en la segunda vuelta volvamos a hacer esta entrevista y diga que las aspiraciones son otras.

Nuestra intención es ser dominadores y plantarle cara al Depor

¿Qué equipo se va a encontrar el Depor en Riazor?

Creo que un equipo valiente. Nuestra intención va a ser plantarle cara al Depor. Está claro que habrá situaciones del partido en las que seguramente nos dominen y tengamos que estar un poco en bloque bajo, pero nuestra intención es ser dominadores de la pelota y plantarle cara al Depor.

¿Es el mejor momento para medirse al Depor?

Nunca sabes cuándo es el mejor momento. Nosotros también veníamos de una racha muy negativa, pero por suerte la semana pasada pudimos conseguir los tres puntos. Y nos fijamos en lo nuestro. Bastante tenemos con mirar nuestras cosas como para mirar la de los demás. El Depor tiene un equipazo, de los mejores equipos de la categoría, y nunca es buen momento para medirse al Depor.

Los máximos interesados en hacer las cosas bien son los jugadores

Desde fuera, ¿qué piensas de la situación que vive el Depor desde hace años?

Están pasando por un mal momento. El objetivo de ellos sí que es ascender de categoría y todo lo que no sea eso, creo que no es bueno. Desde fuera se les ve como uno de los grandes de esta categoría y como uno de los grandes equipos de España.

Tú has competido al más alto nivel y también has vivido momentos más difíciles. ¿Qué le dirías al aficionado del Depor sobre la situación que vive?

A la afición, decirle que los máximos interesados en hacer las cosas bien son los jugadores. Los jugadores siempre somos los que queremos hacerlo bien, tanto colectiva como individualmente. Y le diría que disfrute el momento, que ganar cualquier partido es un signo de alegría. Eso es lo que les diría, se esté más arriba o más abajo, siempre hay que saber disfrutar.

Recuerdo los años en el Athletic con mucha alegría y con pena a veces al pensar ‘ya pasó aquello'

¿Recuerdas algo de las dos veces que te mediste al Depor con el Athletic (1-1 y 1-1)?

Me acuerdo que ahí en Coruña había un gran ambiente. La afición aprieta mucho y tengo ese recuerdo bonito de haber jugado en Riazor. Espero que este sábado haya el mismo ambiente que hubo aquel día.

Ahora, con cierta perspectiva, ¿cómo recuerdas la época en el primer equipo del Athletic?

En aquel momento disfruté mucho de ese momento. Aquellos años fueron los mejores míos personalmente, pero creo que para la gente que no ha vivido los títulos de Athletic también son los años que más puede recordar, aquellos años de Bielsa. Los recuerdo con mucha alegría y con pena a veces, de pensar: ‘jo, ya pasó aquello’. Pero lo recuerdo con mucha alegría de haber podido vivir todo aquello.

Debe ser gratificante haber sido protagonista en una etapa del Athletic tan importante para toda una generación de aficionados.

Sí, por supuesto. Está la gente más mayor, que vivió aquellos años de títulos, y luego está la gente que no pudimos vivir aquello y que nos acordamos de estos años. Si preguntas a la gente, te podrá decir el equipo de carrerilla. Eso va a quedar en el recuerdo de muchas personas.

Si preguntas a la gente, te podrá decir el equipo de carrerilla

La llegada de Balenziaga, que ahora está en el Depor, te cerró un poco la puerta del Athletic. ¿Qué relación tienes con él?

Con Balenziaga tengo una muy buena relación. Hace muchos años que no coincido con él, pero nuestra relación era una relación sana. Éramos dos compañeros que peleaban por el mismo puesto. Eso pasa en la Athletic y en cualquier equipo. Uno es el que juega y el otro suele jugar menos, pero mi relación con él es muy buena.

También jugaste un año en el Celta. ¿Te dio tiempo a vivir de alguna forma la rivalidad con el Depor pese a que el Depor estaba en Segunda?

Los compañeros que eran de Vigo sí que tenían esa rivalidad con el Depor. Al final, los de fuera tampoco lo vivíamos así porque tampoco tuve la suerte de jugar el derbi. Y ya te digo que para mí el Depor es un gran club en España. No tengo ningún tipo de rivalidad que no sea sana con el Depor.

Bielsa y Luis Enrique han sido los dos mejores entrenadores que yo haya tenido

Allí te entrenó Luis Enrique y antes habías tenido a Bielsa.

Sí. Los dos han sido los dos mejores entrenadores que yo haya tenido. Bielsa, porque sacó el mejor rendimiento de todos. Para todos los que estuvimos ahí aquellos años fueron los mejores de nuestras carreras. Y Luis Enrique, porque preparábamos muy bien los partidos y luego la gestión del grupo también era espectacular.

En el Athletic jugaste casi siempre de lateral y ahora estás asentado como central.

En el Athletic en categorías inferiores había alternado tanto de central como de lateral. Cuando llegué al primer equipo jugué prácticamente todo de lateral porque de central primero estaba Amorebieta y después Laporte. Era difícil jugar de central con jugadores como ellos, pero no es una posición nueva para mí, no es que me haya reconvertido a central. Toda la vida había jugado de central en categorías inferiores y en la selección española, en la sub-19, también había jugado de central.

Cuando sales fuera aprendes a valorar lo que es estar en casa

Has vivido y competido en Escocia, Australia y Polonia. ¿Qué has aprendido de esas experiencias?

Cuando sales fuera aprendes a valorar lo que es estar en casa. Yo tenía ganas de salir al extranjero por el fútbol pero también por las vivencias personales. Y cuando estás fuera aprendes a valorar lo que es estar en casa. Fuera estás solo, estás en un sitio en el que no se habla tu idioma y pasas momentos duros, pero luego cuando pasa el tiempo, lo miras con perspectiva y siempre te quedas con lo positivo de cada sitio. Por ejemplo, en Escocia hacía mucho frío y estaba solo allí, pero solo tengo recuerdos buenos de todos los sitios.

¿Los tres países los vas a guardar en tu memoria en el mismo escalón?

Australia, en cuanto a calidad de vida, igual lo colocaría un poco por encima, sobre todo por el clima. En Polonia hace mucho frío y en Escocia hace mucho frío y encima llueve mucho. Australia es quizá el sitio donde mejor he vivido, pero en los demás sitios también he vivido cosas positivas.

Ya por último, ¿la va a liar la SD Logroñés en Riazor?

No sé, ojalá que sí, ojalá nos traigamos los tres puntos para Logroño.