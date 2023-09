Así juega Pablo Muñoz: "Tiene mucho desborde, visión de juego y buen disparo"

El Deportivo oficializó la incorporación del joven Pablo Muñoz Crespo (San Sebastián de los Reyes, 2003) con un contrato hasta junio de 2025. El atacante llega procedente del Rayo Vallecano después de competir la pasada campaña 2022-23 en el filial y llegar a disputar tres partidos con el primer equipo, dos en Primera División ante el Atlético de Madrid y el Sevilla y uno de Copa del Rey contra el Mollerussa.

¿Y cómo juega Pablo Muñoz? Sergio Gallardo, periodista en Unión Rayo, medio de comunicación dedicado a seguir toda la actualidad del Rayo Vallecano y su cantera, atendió a dxt campeón para analizar las cualidades del nuevo fichaje blanquiazul, su posible encaje en el equipo y la sorpresa que supuso su incorporación en propiedad por parte de la entidad coruñesa.

"Lo que más me ha sorprendido es que ha sido fichado. Se hablaba de que iba a ser cedido. Incluso hablé con él este verano y me dijo que en teoría sería una cesión. Él quería estar en el primer equipo pero hay que tener en cuenta que es un salto muy grande. El Rayo B está en Tercera RFEF y el proyecto no es muy ambicioso, van a luchar por no bajar. Además, en el primer equipo en su posición hay mucha competencia: Trejo, Nteka... Hay mucho", explica Sergio Gallardo.

Su demarcación ideal

Esa posición de la que habla el periodista de Unión Rayo es la de mediapunta o segundo punta. En esa zona es donde mejor ha rendido Pablo Muñoz en el filial vallecano, con el que jugó 26 partidos y anotó cinco goles durante la pasada campaña en Tercera.

"Es diestro pero maneja bien las dos piernas, tiene una zurda bastante buena. Suele jugar de mediapunta aunque en juveniles incluso jugó de falso nueve, bajando mucho a recibir, porque ese año no había un delantero claro. Tiene mucho desborde, velocidad, visión de juego y buen disparo. Regateando me parece una pasada, dribla bastante bien. Además, es polivalente porque podría jugar de segundo delantero e incluso escorado un poco a la banda. En el Rayo B tenía menos libertad pero en el Juvenil A tenía más para bajar a recibir", recuerda Sergio.

Regateando me parece una pasada, dribla bastante bien

Formado en las categorías inferiores del Alcobendas, Chamartín Vergara y Rayo Vallecano, Pablo Muñoz despuntó en el Juvenil A de División de Honor en la temporada 2021-22 en la que, como capitán en el equipo dirigido por Iván Amaya, se convirtió en el pichichi del grupo 5 de la categoría marcando 19 goles.

"Le sigo desde que era juvenil de segundo año y es un jugador que me llamo muchísimo la atención. Le quiso el Villarreal y la Real Sociedad y estaba en dinámica de trabajo de primer equipo", indica Sergio Gallardo, que, no obstante, reconoce que no ve a Pablo Muñoz como uno de los integrantes del doble pivote que Imanol Idiakez alineó en el primer partido de liga del Deportivo: "Pablo es del centro del campo para adelante. Sus características técnicas y físicas son las de un jugador de ir hacia adelante".