Ania: “De la Barrera le va a dar su toque personal al Deportivo”

El entrenador del Algeciras, Iván Ania, analizó la visita al Deportivo de Rubén de la Barrera. Le toca un cambio de técnico, una dificultad añadida al hecho de medirse al cuadro herculino y a Riazor.



“En las últimas cuatro o cinco jornadas nos hemos encontrado con la misma situación. El otro día en San Sebastián de los Reyes nos pasó igual y el día de la ‘Balona’ solo teníamos como referencia un partido y como visitante. Son circunstancias que prefería que no se dieran porque, si hubiese seguido el anterior entrenador, tendrías más referencias de cómo inician, cómo presionan y cómo plantean los partidos. A pesar de que al nuevo entrenador me he enfrentado tanto en la Cultural como en el Albacete, creo que el estilo que él tiene va a ser el mismo: combinativo, presionante, dominador, pero los jugadores del Albacete no son los que tiene en el Deportivo y alguna cosa cambiará”, comentó Ania sobre De la Barrera.



“Imagino que en tres días de entrenamiento tampoco le dará tiempo a modificar muchas cosas pero su toque personal se lo dará. Estoy seguro de que va a ser fiel a su estilo y nos va a presionar arriba y ser dominador y combinativo. Estamos preparados para eso que creo que nos vamos a encontrar”, advirtió.



El objetivo de los andaluces es sellar la permanencia: “Necesitamos ya certificar esa salvación y todo pasa por que ganemos en Coruña. No es el campo más fácil para ganar, pero tenemos que ir con esa ilusión, ambición y ganas de hacerlo bien y sellar la salvación sin esperar al último día”.



El Algeciras depende de sí mismo y esa condición no la quiere perder. “Ojalá lo certifiquemos el sábado en Coruña, pero, si no fuera, tenemos que seguir con ese privilegio. Sabíamos que teníamos un calendario difícil en las tres últimas jornadas (Celta B, Deportivo y Castilla), pero estamos viendo que casi les cuesta más ganar a los de arriba que a los de abajo. Todos los equipos nos jugamos algo y la presión la tenemos todos. La próxima semana vendrá el Castilla y lo que no podemos tener es miedo, tenemos que ser valientes y ambiciosos. No puedes ir a un campo a no ganar porque pierdes, tienes que ir con ambición, con el pensamiento positivo de ir a ganar”, comentó en su comparecencia.



El preparador asturiano, que como futbolista milito en equipos como Oviedo, Tenerife y Cádiz, destacó la progresión del equipo en defensa y, respecto a la penúltima jornada, dijo que prefiere que no le digan cómo van el resto de partidos, que se disputan, como el de Riazor, en horario unificado. “Normalmente, cuando quieres que sucedas algo en otro campo, sucede lo contrario. Si luego esos resultados acompañan, estupendo, pero tenemos que hacer nuestros deberes”, declaró el preparador del Algeciras.

A Ania le preguntaron por la baja de Quiles y la duda de Lucas:“Son diferenciales en la categoría y no es lo mismo que jueguen o que no lo hagan. Tienen mucha capacidad para hacer goles”.

Sin ellos, el Depor cayó en Linares. “Tengo claro que un equipo grande no se puede permitir dos resultados adversos seguidos y lo normal es que salgan a ganar de todas, todas. Es un entrenador nuevo, viene de una derrota... son muchas circunstancias. Si ante lo veíamos complicado, ahora más, pero vamos con ganas de conseguir una victoria”, precisó.