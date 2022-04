Álex Martínez, en la sesión: “Sed listos, no perdonéis nada”

Borja Jiménez al ser preguntado por su segundo, Álex Martínez, siempre ha asegurado que tiene la misma potestad que él para dar instrucciones.



“Sed listos, no perdonéis nada”, indicó ayer Martínez durante el ejercicio de partidillos en espacio reducido, pidiendo a los futbolistas que se aprovechasen de los fallos rivales.



El hombre de confianza del técnico se muestra siempre muy activo tanto en los entrenamientos, dando directrices durante las tareas, como en los partidos, el último ante el DUX, levantándose en varias ocasiones, a veces a la vez que el propio Borja Jiménez.





El detalle



Hubo tablas en los partidillos y el resultado se resolvió con tanda de penaltis









“Los de atrás dad información y ajustar a los de delante”, exigió durante un momento de los partidos a los defensas, para evitar desajustes.



“Tengamos jugadores de cara por detrás para poder jugar”, comentó durante un momento de los mismos.



También Borja pidió en un momento a Noel, emparejado con Miku, que no le dejase jugar cómodo. “Hacia adelante no gira Noel, no le dejes ponerse de cara”, alertó. Se midieron, con Alberto y Brea bajo palos, dos equipos. El de peto naranja formado por Álvaro Rey, Menudo, Miku, Granero, Doncel y Calavera y el de sin peto compuesto por De Vicente, Antoñito, Noel, Trigueros, Yeremay y el canterano Brais Val. Tras varias series cortas, los choques se resolvieron en el global con unas tablas (4-4).



Para deshacer el empate hubo tanda de penaltis, en la que se impuso, tras marcar Noel, el equipo sin peto.