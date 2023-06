4-3. El Deportivo no escapa del barro

El Deportivo no sale del barro que evoca Xoel López en su canción. “Si estás atrapado en las sombras, aguarda, aguarda. Del lodo crecen las flores, más altas, más altas”. Ahí está el Depor, en el infierno de una categoría en la que tendrá que competir por cuarta temporada consecutiva. Entre todos lo mataron y él solo (aunque arropado) se murió en Castalia, en un partido en el que acumuló errores, aunque nunca se rindió, ni siquiera cuando la mano negra castigó con una roja y penalti un fallo de Mackay, el enésimo que cometió en la versión desconocida que dio.

La falta de puntería de Pablo Hernández desde los once metros, en el descuento, llevó la eliminatoria a la prórroga con 3-2 en el marcador. En el sufrimiento, apareció Kuki Zalazar para avivar las opciones del Deportivo, pero la maldición del ex se cobró de nuevo al equipo coruñés, esta vez con Cubillas como verdugo. Aun así, los blanquiazules tuvieron la suya en los estertores, una falta de Lucas que Jaime Sánchez mandó a las manos del portero.

Es el fútbol, la vida. Es el Depor. Esa pelota que pasa la red o se queda. Eso que tantas veces le ha sucedido al club en los últimos años. El 11 de junio de 2023 acabó como el de 2022.

Toca volver a empezar y, como siempre, el Depor no estará solo. Tiene a su afición, a los que lloraron, bajo la lluvia, en Castalia. A los que lo hicieron en la explanada de Riazor, a los que sufrieron en casa o en la cafetería. Este equipo tiene que resurgir. No siempre le puede salir cruz.

Repitió once, aunque con matices, Rubén de la Barrera, que no quería especular en la vuelta y tampoco que el equipo estuviera largo en Castalia. Con el balón en movimiento, ni una, ni otra. Intentó gestionar la ventaja del partido de ida, pero fue una odisea desde el inicio y sus líneas para nada estuvieron juntas.



El Castellón necesitaba ganar y trató de imponer un ritmo alto delante de su gente. El Deportivo, arropado por unos 300 aficionados, sufrió. Salir indemne de los primeros minutos era una necesidad, pero ya estuvo a punto de complicarse a los ocho minutos. Un semidespeje de Manu Sánchez, de tijera, en la medular, superó a la retaguardia blanquiazul, Cristian Rodríguez le dio continuidad en la banda y De Miguel se quedó solo ante Ian Mackay, fintó bien y erró, por suerte para el Depor, en la definición. Su remate salió desviado.

Sobrevivió a esa primera ocasión clarísima el Deportivo, que fue incapaz de templar el juego, de combinar, de imponerse. Soriano apareció en la frontal, se hizo pasillo y optó por el disparo con la derecha, pero no cogió portería.



Los nervios aparecieron. Se intuyeron en un balón despejó Mackay, de cabeza, en la frontal y cazó Jeremy de León en tres cuartos. El segundo aviso de los castellonenses se marchó alto. Como no hay dos sin tres, Manu Sánchez se incorporó por la derecha y sirvió el centro para la incorporación de Cristian, que cabeceó picado, con mucho peligro, a la izquierda de Mackay.



El Deportivo concedió y regaló. El esperpento. Jaime Sánchez buscó a Mackay, el guardameta la lió con el balón en los pies, entre los dos intentaron despejar el esférico, se estorbaron, y De Miguel solo tuvo que empujar. Con 23 minutos, la eliminatoria estaba igualada.



Noqueado, sin confianza, sin fútbol, sin nada. Así quedó el Deportivo en Castalia. El Castellón simplificó el fútbol al sota, caballo y rey. Un saque de portería de Alfonso Pastor no lo pudo ganar Jaime Sánchez en el duelo aéreo con De Miguel, Jeremy de León se adelantó a Mackay y cayó el segundo a los 31 minutos.



Por fortuna, el Castellón también fue un flan en defensa. Un pase no muy preciso de Svensson lo convirtió Villares en un ataque prometedor. El de Vilalba intuyó, como siempre, los problemas del rival, forzó el error de Iago Indias, el balón le cayó a Lucas Pérez y el ‘7’ le puso el esférico a placer a Yeremay, que no falló. Había vida.



El que quedó tocado fue el equipo de Albert Rudé. El ‘joker’ Soriano asistió a Svensson con un pase valeroniano, pero el portero se jugó la cara para desviar el remate del delantero. Y, ya con el tiempo cumplido, los herculinos pudieron irse al descanso con empate en una falta de Carles Salvador a Yeremay que Lucas ejecutó centrada, pero potente, al palo del portero, quien logró sacarla a una mano.

Vuelta al lío

Svensson, escorado a banda, sin ser el delantero de referencia, no estuvo cómodo y, como en la primera parte, el Deportivo volvió a sufrir en defensa. Una apertura de Cristian Rodríguez encontró en la izquierda a Koné y este conectó con De Miguel en el segundo palo porque fallaron Lebedenko y Pablo Martínez, pero su testarazo no encontró portería.



Los nervios, la tensión, las ocasiones, pasaron de un lado a otro. Un balón filtrado por Álex Bergantiños de manera espectacular lo acompañó Lucas Pérez, que se plantó en el área y fue derribado por Alfonso Pastor. Penalti y amarilla para el portero, que adivinó las intenciones del ‘7’ pero no pudo desviar el esférico.



Soriano, a pase de Pablo Martínez, pudo aportar tranquilidad al Deportivo tras un contraataque mal llevado por Saverio. Del potencial tercer gol del Deportivo al que también pudo convertir el Castellón. La lió Lebedenko, remató Raúl Sánchez y salvaron Mackay y Pablo Martínez a falta de 12 minutos.



De la Barrera retocó el equipo con los cambios. Sentó a Yeremay primero y después a Soriano, dio entrada a Saverio y a Isi, y el Castellón fue a por todas con la entrada de Raúl Sánchez y Cubillas.



Por suerte mantuvo a De Miguel, que perdonó otro gol en el 84, con Mackay vencido. El Deportivo sufrió y un córner que cedió Antoñito se convirtió en una nueva amenaza que no prosperó por centímetros. Sí lo hizo la de Iago Indias con un disparo con rosca que tocó el poste y supuso el tercero de los locales.



La polémica llegó en el minuto 94. Obstaculizaron a Mackay, que soltó el brazo al rival. El árbitro no pitó la falta al guardameta. Le expulsó y señaló los once metros. Con Edu Sousa bajo palos, Pablo Hernández tenía la eliminatoria en sus pies, pero falló.



De la Barrera introdujo tres cambios en el inicio de la prórroga. Con el juego reiniciado, el larguero repelió un disparo de Fabricio. El milagro lo obró Kuki en el 98 al convertir una asistencia de Trilli tras un pase de Saverio.



Al Castellón le anularon por fuera de juego el cuarto tanto al paso por el minuto 101 y el Deportivo sobrevivió al primer tiempo de la prórroga, pero en el segundo, un córner dudoso castigó a los blanquiazules. La maldición del ex: Cubillas mató al Depor.



Una falta lateral que ejecutó Lucas fue la última bala para el Depor. La tuvo de cabeza un central (Jaime), como en su día Pablo Marí en Mallorca... pero el portero atajó y el objetivo se esfumó una vez más.