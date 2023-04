1-1. Quiles se parte la cara pero el Depor cede

Había anunciado Óscar Cano que los deportivistas se iban a partir la cara. Fue literal en el caso de Alberto Quiles. Primero adelantó al equipo y después tuvo que pedir el cambio tras una patada en el rostro que el árbitro castigó con una escasa amarilla. La sangre del andaluz, que se fue al banquillo encendido, no fue suficiente para romper los malos números del Deportivo a domicilio. Le pueden costar el ascenso directo. Una victoria en nueve encuentros, tres puntos de los últimos quince, es el balance. Un rendimiento muy pobre y un nuevo traspié en una jornada en la que fallar no estaba permitido. Vuelve a descolgarse, a quedar en manos de Alcorcón, su próximo rival, del Castilla (tendrá que pinchar dos veces) e incluso del Racing de Ferrol, que le ha alcanzado y el miércoles completará el partido pendiente con el Córdoba.

Después de las victorias de todos los de la zona alta, al Deportivo solo le valía el triunfo ante el Córdoba. Buscó el triunfo Cano con una propuesta novedosa en nombres, no en dibujo. Kuki Zalazar, elogiado por los minutos que tuvo en el partido con el Ceuta en Riazor, fue la principal novedad en el once (pero no la única), reconvertido al centro del campo. El hispano-uruguayo sentó a Rubén Díez. Villares e Isi le acompañaron en el trivote. Olabe sigue ‘castigado’ por su expulsión en Salamanca. En la punta del ataque, Arturo le ganó la partida a Svensson en la delantera como sustituto de Lucas Pérez y Raúl Carnero recuperó la titularidad tras cumplir sanción.



No podía permitirse el lujo de especular y el Deportivo salió a ganar en Córdoba. Apretó en los primeros minutos y rozó el gol en el cinco con una pared entre Quiles y Soriano. El onubense tocó el balón sobre la línea de fondo y Carlos Marín logró despejarlo con muchos apuros y de forma providencial porque ya estaba con la caña preparada Soriano para empujar. Quiles insistió con otro disparo desde la frontal que el arquero atajó en dos tiempos. El tercer aviso de los blanquiazules, a los diez minutos, fue el más peligroso, un centro de Raúl que cabeceó con maldad Quiles y sacó nuevamente el guardameta.



Los de Manu Mosquera también dieron señales con un chut de Willy alto en un centro lateral de Carracedo (con resbalón de Antoñito incluido), otro disparo de Javi Flores que se perdió por encima de la portería de Mackay y un saque de esquina que volvió a sembrar dudas sobre la defensa de esas acciones por parte del Deportivo.



El equipo coruñés se repuso de los minutos en que el Córdoba empezó a ganar metros. Soriano destapó el tarro de las esencias con un taconazo para Kuki, que se apoyó en Quiles en un ataque que se perdió en el pase atrás del andaluz para Soriano.



No siempre sale bien, pero hay que insistir. Sin Lucas, la conexión Quiles-Soriano fue desequilibrante. El máximo goleador del Deportivo volvió a iniciar el ataque en tres cuartos, cedió en corto para Soriano, acompañó la jugada, el ‘joker’ se la metió por arriba y el andaluz la siguió con la mirada para cabecear la bola por encima de Marín y adelantar a los coruñeses antes de la primera media hora.



Con marcador a favor, el Deportivo entró en una fase más grisácea. Quiles se llevó una patada de Casas en un intento de chilena (min.35) en el área y Javi Flores comprometió a Mackay (min.38) con un centro que logró despejar el guardameta blanquiazul a córner.



En otro saque de esquina, ya al inicio de la segunda parte, Alberto (goleador con el Albacete en Riazor) estuvo a punto de batir a Mackay con un cabezazo en el primer palo, un aviso al que el Deportivo respondió con otra jugada de Soriano y Quiles que careció de remate.



Tampoco lo hubo en una falta lateral que colgó Javi Flores y se la tragó Mackay para regalar el empate a De las Cuevas antes de la hora de partido.



El Depor quedó noqueado. Mackay salvó el segundo poco después a remate de Carracedo. Y el partido enloqueció. Las revoluciones aumentaron en los dos equipos. Kuki reclamó agresión de Javi Flores en la medular que el árbitro no vio y tampoco castigó con roja directa una patada de Ekaitz a Quiles que dejó KO y muy contrariado al delantero. Tuvo que ser sustituido y en la misma ventana se sentó Arturo. Entraron Svensson y Rubén Díez, que fueron los más adelantados en el sistema de Cano. Soriano se escoró a la izquierda.



Se notó lo mucho que había en juego. Al árbitro se le fue el partido de las manos y Mackay salvó un disparo de José Ruiz. Los cambios no reflotaron al Deportivo, que acabó el partido hundido en el apartado físico y en el campo. Raúl pudo dar el triunfo en una de las escasas ocasiones que generaron los deportivistas, a falta de cinco minutos, un periodo que se hizo largo porque el Córdoba rozó la victoria.