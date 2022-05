Tanxugueiras: “Sentirse conectado con tu tierra es muy gratificante”

El grupo gallego Tanxugueiras presenta este viernes, en el ciclo musical ‘Noches del Ebro’ que se celebra en Zaragoza, su nuevo proyecto musical con el que reivindica la importancia de la lengua materna, el amor libre y los orígenes porque "todos tenemos unas raíces y sentirse conectado con tu tierra es muy gratificante".





Aída Tarrío, una de las integrantes del grupo, ha compartido en una entrevista con Efe que, en este proyecto sobre el que trabaja para lanzar un álbum "más pronto que tarde", sus integrantes mezclan "música tradicional gallega con lo contemporáneo" a través de letras "llenas de poderío" en lengua materna, que rompen con las fronteras y conectan con el público.





Reivindicáis las lenguas cooficiales, algo que ha sido polémico durante mucho tiempo. ¿Por qué consideran relevante que se empiecen a normalizar sus usos?

En España escuchamos muchísima música en inglés y nunca a nadie le pareció raro. Hay que preguntarse por qué si un grupo canta en gallego, euskera o catalán nos molesta y sorprende. En nuestro caso sobre todo porque parece que mucha gente habla gallego y que se estudia en las escuelas, pero es una lengua que está desapareciendo. Cada vez la hablan menos personas entonces es súper importante. Nuestra música es tradicional y gallega, si no la cantáramos en nuestra lengua materna no tendría sentido.





¿Por qué creen que se siguen viendo mal?

No lo sé. En el caso de los gallegos somos los primeros en rechazar nuestra propia lengua cuando tendríamos que quererla. Cuántas más lenguas sepas, en realidad, es muchísimo mejor. Aquí, en Galicia, el gallego siempre se ha considerado una lengua de aldeas y del mundo rural, y no es así. En cambio, cada día podemos ver cómo se habla en todos los ámbitos. Se debería tratar como lo que es, una lengua más, y dejar de menospreciarlo porque sí.





Pero… ¿quiénes son Tanxugueiras? ¿Cuál es vuestra esencia?

Lo más importante es que nos basamos en la música tradicional, pero a partir de ahí exploramos sin miedo y hacemos lo que nos sale del corazón.





Tenemos muchas influencias porque escuchamos prácticamente de todo tipo de música. No nos cerramos a nada. Nunca nos ponemos a cantar pensando en eso. Nosotras escuchamos música y, a la hora de ponernos a componer, hacemos lo que sentimos en ese momento. Escuchamos música tanto de los 40 Principales como más independiente.





Actúan en Zaragoza esta misma noche, pero van a venir a Aragón en más ocasiones. ¿Cómo preparan los conciertos y qué puede ver el público en ellos?

Un concierto con letras llenas de poderío y música tradicional, aunque está mezclado con toques contemporáneos. Van a sentir eso independientemente de la lengua. A pesar de que las canciones estén en gallego somos capaces de conectar con el público. Al final, todos tenemos unas raíces y sentirse conectado con tu tierra es muy gratificante.





Ahora también han lanzado el single Pano Corado. ¿Qué mensaje pretenden lanzar con él?

El mensaje de libertad y de querer a quien quieras querer. Menos odio y más amor. Sobre todo, es sentirse libre sin dañar a nadie y con todo el respeto del mundo. Es un grito de que cada uno haga con su vida y con su amor lo que quiera.





Formará parte de un álbum, ¿qué pueden contar de él?

Estamos preparando un álbum que esperamos que salga más pronto que tarde. Cuando salga, muchas de las cosas que estamos haciendo ahora van a cobrar sentido. Es un álbum muy pensado y con un concepto muy claro. Todo está relacionado.





Y todo sin perder esos elementos tradicionales. ¿Cuáles no pueden faltar?

Lo más importante para nosotras y que va a estar en todos los temas es la pandereta y las letras tradicionales. Tanxugueiras nació como pandereteiras y cuando se acabe el grupo seguiremos siéndolo. Es algo de lo que no nos vamos a desligar nunca y que está presente en todos los temas.





¿Hay fronteras?

No hay ninguna frontera, no nos ponemos metas. Creemos que podemos llegar a cualquier escenario y sitio. Vamos disfrutando del camino y aprendiendo poco a poco de todo lo que nos enseña la música, pero sin ponernos barreras a nada.





Para llegar a esas metas, a veces hay que hacer balance. ¿Qué se llevan de todo lo que han vivido desde que se juntaron para hacer música?

El aprendizaje es que sobre todo hay que ser muy constante y trabajar mucho. Por mucho que tengas talento, si no tienes estos conceptos en tu base no vas a llegar a ningún sitio. Hay que trabajar mucho y hacerlo con unos valores que guardes hasta el final. Todo el mundo puede conseguir lo que se proponga y nosotras en ello estamos. Sin trabajo no hay gloria.