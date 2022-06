Tangana, 'El Madrileño' que conquista O Son do Camiño

La primera jornada del Son do Camiño acogió este jueves uno de los espectáculos más esperados de la edición, el de C.Tangana, que se encumbró como la estrella principal del día, arropado por las más de 40.000 personas que acudieron al compostelano Monte do Gozo.





El también conocido por sus fans como Pucho, Antón Álvarez o 'El Madrileño' generó expectación mucho antes de incluso arrancar el concierto --que inició a las pasadas las 22,30 horas, algo más tarde de lo pactado--.





En el escenario Xacobeo, el principal y reservado para aquellos artistas con mayor poder de convocatoria, una escenografía que recordaba a un local de flamenco y que se completó con varias botellas y copas de Soberano --que la propia banda aprovechó--. A muchos de los asistentes no se les pasó por alto que esta disposición fue la también utilizada por el artista en la gala de los Goya del pasado febrero, así como en su último concierto en la ciudad de A Coruña.





Posteriormente, Pucho emergió entre las luces y humo del concierto, con un traje azul marino y zapatos de gala, y el público explotó. Apenas llevaba unos segundos en escena y ya había recibido la ovación del día, por encima de artistas como Kase.O o Jhay Cortez que actuaron horas antes. Santiago de Compostela se entregó a un Pucho que "gobernó" el evento, arrancando con Still rappin entre los jaleos de la grada.





C. Tangana centró su repertorio en su último disco, 'El Madrileño'. 'Demasiadas mujeres', 'Los tontos' o 'Ingobernable' levantaron a unos espectadores que no cesaron en ningún instante de corear todas las canciones del artista. Tampoco la lluvia del final de la función logró mover a ninguno de los asistentes, que continuaron dejándose la voz en cada tema.

No fueron sólo temas de su último disco, ya que C. Tangana obsequió a los presentes con otras canciones más antiguas de su repertorio como 'Me Maten', 'Tranquilísimo' o 'Llorando en la Limo'.





COLABORACIONES

Además, Antón contó con los colaboradores habituales de su gira 'Sin cantar ni afinar'. Artistas como La Húngara, Yerai Cortés, Antonio Carmona y, la hija de este último, Lucía Fernanda con la que Pucho interpretó su tema Ateo. También formaban parte de la escuadra que acompaña al artista una banda orquestal.





Cerró el concierto La Húngara, que tomó el micrófono para unirse a El Madrileño en el tema 'Tú me dejaste de querer', canción que todo el público cantó de inicio a fin. Tras 'Un Veneno', una explosión de confeti marcó el final de una de las actuaciones más esperadas y aclamadas del festival, con un C.Tangana que abandonaba el escenario entre fuertes aplausos y coros de "Pucho, Pucho".





JORNADA DEL VIERNES

Este viernes otras 40.000 personas disfrutarán este viernes de la segunda jornada del Son do Camiño con nombres como Anuel AA, Duki, Timmy Trumpet o Justice. El plato fuerte será el vocalista del extinto grupo británico Oasis, Liam Gallagher.





La edición de 2022 finalizará el sábado con los conciertos de cantantes nacionales, como Dani Martín, e internacionales, como Nicki Nicole o Jason Derulo.