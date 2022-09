Roger Waters actuará en marzo en Barcelona y Madrid en la gira de despedida

El compositor y bajista Roger Waters actuará el 21 de marzo de 2023 en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 23 y 24 de marzo en el Wizink Center de Madrid en el marco de su gira europea de despedida 'This is not a drill', ha informado este viernes la promotora Live Nation en un comunicado.

Esta gira del fundador y excomponente de Pink Floyd será la primera vez que actúa en un escenario 360 grados y las entradas se pondrán a la venta el 16 de septiembre, con una preventa en Live Nation a partir del 14.

Tras la gira 2022 de 'This is not a drill', que incluye 43 espectáculos en 33 ciudades de Estados Unidos y Canadá, el tramo europeo de primavera y verano de 2023 tendrá 41 conciertos.

El espectáculo incluye una docena de clásicos de Pink Floyd junto a varias canciones nuevas y quiere ser una "denuncia de la distopía corporativa" en la que se lucha por sobrevivir.

La promotora ha asegurado que podría ser su 'último hurra', y el músico ha remarcado: "¡Wow! ¡Mi primera gira de despedida! No os lo perdáis. Love R".