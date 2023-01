Luis Zahera: "El problema no es que te encasillen, es no trabajar"

El actor gallego Luis Zahera, ganador de un Goya, ha afirmado a EFE que “el problema no es que te encasillen, es no trabajar, entonces, aunque esté encasillado (en un papel que él define como ‘chungo’) bienvenido sea”, pero quiere pensar que, con los años, “la cosa se endulzará un poco”.



Zahera ofrece este jueves el monólogo autobiográfico “Chungo”, en el que repasa sus historias, histerias y anécdotas profesionales y personales desde su infancia hasta sus inicios como actor, que se puede ver en el Círculo Logroñés, en el marco del Festival Actual, que se celebra hasta el día 7 en Logroño.



Ha indicado que a pesar de que confía en que no se le encasille en el papel de “chungo” de por vida, si se mantiene en ese rol “pues perfecto” porque “ama” su profesión y le divierte.



No obstante, ha precisado que el origen de su monólogo tiene más que ver con una situación "chunga", pues lo ideó en 2008 "cuando con la crisis global de Lehman Brothers no había ni cine, ni teatro, ni televisión”, y decidió preparar un monólogo en el que hablar de su “crisis particular” y también sobre por qué hace personajes "terribles" y “no películas ‘de morrear’, como galán”.



A lo largo de este monólogo, Zahera recupera “un montón de anécdotas y sucesos”, y habla de su familia numerosa y sus trabajos en televisión para configurar “un divertimento, sin más”, ha apuntado.



Este monólogo, ha dicho a EFE, “tiende a crecer de forma automática”, de modo que en la actualidad tiene “sobre dos horas y media de material y, viendo cómo va la cosa (durante la puesta en escena), tiras por un lado o por otro”.



"Con este espectáculo he descubierto muchas cosas acudiendo a la realidad, a cosas que me sucedieron, vivencias con mi madre y mis hermanas viendo 'Los Ángeles de Charlie', y la vida que me derivó al ‘chunguerío’”, ha subrayado.



Ha señalado que “evidentemente” es divertido interpretar a un “chungo” en el cine y la televisión, ya que “Alfred Hitchcock decía aquello de que, cuanto mejor sea el malvado, mejor será la película; entonces, todos contentos”.



Pero tiene claro que solo es un personaje porque "si fuera tan chungo como en las películas, estaría preso”.



Lo que reconoce Zahera es que ha logrado interpretar con solvencia a un tipo concreto de personaje, como en uno de sus últimos trabajos, la película de Rodrigo Sorogoyen "As Bestas" en la que da vida a "un tipo poliédricamente complicado”, pero al que no calificaría de “malo”.



“Pensaba que esta cinta era un ‘western’ terrorífico pero hay gente que dice que es una historia de amor maravillosa, y otra que dice que es la lucha entre lo ancestral, lo tradicional y la modernidad; cada uno le da una lectura distinta”, ha subrayado.



En cualquier caso, a él mismo la película le tiene "sorprendido" porque le da "muchas alegrías", entre ella la nominación al Goya como mejor actor de reparto. "No sé que más se puede pedir", sentencia.



De cara al futuro, en el que tiene proyectos "todavía en fase embrionaria", lo importante, explica, "es poder trabajar" porque "estamos en un momento difícil para el cine, hay problemas de exhibición y de distribución".



No obstante sí que hay un punto de apoyo importante para la industria audiovisual, que es la irrupción de las plataformas "que han marcado un momento increíble; jamás volverá a haber un tiempo así" por el apoyo que se encuentra para sacar adelante producciones "y espero que no solo sea una época de cambios, sino un cambio de época", concluye el actor gallego.