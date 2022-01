Loles León: “En esta profesión, cuando trabajas, te llena tanto como para esperar al próximo proyecto”

Noventa minutos pueden dar para mucho, y si no que se lo digan a Loles León, que en ese tiempo tratará de llevarse al público a un viaje por su propia vida, mientras trata de sorprenderlos.





La actriz presentará hoy y mañana, en el teatro Colón, “Una noche con ella”, un recorrido a su historia en la que estará acompañada por el coruñés Briel González, Fran del Pino y Yeyo Bayeyo.





¿Cómo surgió este espectáculo?

Pues nació de Juan Luis Iborra, en el confinamiento. Como estábamos tan encerrados y sin hacer cosas, empezó a escribir y me llamó y me dijo: “te he escrito cinco páginas de un nuevo espectáculo, si te gusta, sigo”. Me las leyó, me hizo reír, me emocionó y dije “Sí, p’alante”. Cuando acabó la volvimos a leer y tuvimos que quitar una hora y pico, porque como estaba tan encerrado y aburrido hizo tres horas de espectáculo (ríe). Lo dejamos en hora y media.





¿Qué siente uno cuando alguien le dice que le ha escrito un espectáculo y que es sobre su vida?

Él ya me había escrito cosas anteriormente, porque hace 37 años que nos conocemos y siempre ha sido algo así como que le inspiro. Su primera película, también me la escribió a mí de protagonista, que era “Amor de hombre”. También me escribió otras cosas, que no las hicimos porque yo le decía “no, no me acaban de convencer”. Esta, al final, sí, porque la gracia de este montaje es que el 50% es verdad y el otro 50% es ficción, ahí hemos jugado y yo me he divertido, porque si solo soy yo contando cosas mías, como ya me las sé, no me divierto tanto (ríe).





¿Será todo risa o también hay espacio para los momentos malos?

Hay momentos emotivos, que también pasas. Pero no son muchos, porque tampoco se trata de echar ahí la lágrima, se trata de pasar por los que fueron un poco difíciles, pero sin regodearte, porque el público quiere reír.





Para acortar a hora y media, habrán dejado cosas fuera.

Hay muchas cosas fuera, pero a lo mejor vamos como las sagas, ¿no? “Una noche con ella 1”, “Una noche con ella 2”, “Una noche con ella 3”... (ríe), podríamos ir continuando, porque 71 años de vida no se pueden solucionar en tan solo una hora y media.





¿Cuando hace este ejercicio de nostalgia busca volver al pasado o se centra siempre en el ahora?

El pasado ya no existe. El pasado, pasó y ahí se quedó, solo existe para ponerlo un ratito sobre el escenario, recordarlo, pero sabiendo que eso ya no existe. Yo no tengo nostalgia. Lo explico en el show, cuando la nostalgia llega, sé lo que tengo que hacer. Creo que siempre hay que mirar hacia adelante y seguir con energía y buen humor y con esperanzas, porque estamos aquí para hacer cosas.





En el show repasa su carrera, al recordar sus inicios, ¿se aprecian cambios en como es y como era el mundo del espectáculo?

El mundo del espectáculo es el mundo del espectáculo, hay de todo. Siempre ha sido una profesión difícil de llevar adelante, porque es intermitente. Pero cuando eliges esta profesión sabes perfectamente donde te metes y sabes que, cuando trabajas, te llena tanto que te sirve para poder esperar el próximo proyecto, es la magia del oficio. Entonces, no es tanto si ha cambiado o no, nosotros nos amoldamos a las evoluciones. Unas veces viene mucho público, otras no, otras son triunfos inagotables... pero los teatros nunca están vacios del todo.