Leticia Sierra: “El crimen en la novela es una excusa para denunciar realidades”

Periodismo y literatura se suelen dar la mano muy a menudo, incluso tienen muchos aspectos en común, y muchas diferencias. En el caso de Leticia Sierra ambas facetas se dan la mano, tanto por su pasado profesional periodístico como por los contenidos de investigación que se entremezclan en sus obras.



Es el caso de ‘Maldad’, obra que presentó ayer en la Librería Arenas, acompañada por la presidenta de la Asociación de la Prensa de A Coruña, Doda Vázquez.



Sierra explica que ‘Maldad’ es una “historia que habla sobre el bullying”, pero poniendo “en entredicho la inocencia de los niños por el mero hecho de serlo; el sistema educativo, por consentir situaciones de acoso; y el sistema judicial, porque un menor, por el hecho de serlo, es inimputable”.



La historia que narra en esta obra, su segunda creación literaria, está inspirada en “un caso real” de una niña de 13 años que se suicidó en Gijón. “Cuando empezaron a investigarlo, descubrieron que estaba sufriendo acoso escolar, pero no solo insultos, también agresiones físicas, y nadie hizo nada para evitarlo, a mi me espeluznó”, señala la escritora asturiana.



Su anterior novela, ‘Animal’, también era ficción que nacía de situaciones reales. “Siempre digo que en mis novelas el crimen es una excusa para denunciar situaciones reales que no me gustan”. De este modo, convirtió la literatura en un “medio” para llevar a cabo esas críticas, pudiendo “llamar a las cosas por su nombre, sin miedo a demandas ni censura”, explicaba antes de la presentación que realizó ayer en la urbe herculina.

Periodismo y literatura

Sierra indica con una sonrisa que el “salto a la literatura lo di por no convertirme yo en una criminal”.

Y es que en el momento de concebir ‘Animal’, “tuve un momento de lucidez y, por no matar a nadie, decidí matarlo sobre el papel, para no acabar en la cárcel”. Por este motivo empezó a escribir, “por una necesidad de dormir al animal que yo llevaba dentro, que despertó en un momento dado, en ese momento nace la Leticia escritora”.



Ese proceso le ayudó a “corregir comportamientos”. El pasado nunca se deja atrás, “está ahí, lo que quise hacer está ahí, pero “aplaqué ese demonio y lo convertí en algo creativo y bueno”.



Sobre las diferencias entre periodismo y novelas, explica que en ambos se “investiga, contrasta, publica”, pero que el primero cuenta con menos espacio y la literatura está al margen de “condicionantes políticos, económicos o líneas editoriales”. “La literatura tiene lo mejor del periodismo, pero sin lo peor del periodismo”, prosigue y recuerda que en el periodismo, “muchas veces no es que no quieras contrastar, no te dan tiempo”, algo que no ocurre en la literatura.