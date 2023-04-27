Gañadores do 18º premio Xurxo Lobato de fotografía

Reunido o xurado na sede da Real Academia Galega de Belas Artes na Casa do Consulado da rúa Panadeiras da Coruña para decidir o 18º premio Xurxo Lobato de fotografía, correspondente ao corrente ano 2023. O xurado, nomeado para o efecto pola Xunta Directiva da Asociación de Amigos do Instituto Monelos, concorre na súa totalidade e está integrado por Xosé Antón Fraga (Presidente), Xurxo Lobato, Marcos Sanchez, Lucía Patiño, Xosé Díaz e Xoán Antón Pérez-Lema (Secretario).
PERSOAS AGASALLADAS NO 18º CONCURSO DE FOTOGRAFIA XURXO LOBATO (2023)
1º PREMIO
ROSALIA RODRIGUEZ CRUZ DE EASD RAMON FALCON DE LUGO
TITULO DA FOTO “FUME”
2º PREMIO
IRENE MENDEZ FERNANDEZ DE IES ADORMIDERAS DA CORUÑA
TITULO DA FOTO “SOMBRAS Y REFLEJOS”
3º PREMIO
AIRAM GABRIELA CERA RODRIGUEZ DE IES ADORMIDERAS DA CORUÑA
TITULO DA FOTO “PERFUME DE NUBES”
VERA CHICOTE VIZCAINO IES MONTE DAS MOAS DA CORUÑA
“NEBOA”
GUILLHERME DA SILVA TEODORO DE OLIVEIRA SILVA DE EASD RAMON FALCON DE LUGO
“MIRANDO O PASADO”
ANGEL GONZALEZ CASADO DE IES EUSEBIO DA GUARDA DA CORUÑA
“UNHA SO”
AINE GONZALEZ RELLAN DE EISV DE VIGO
“MEDUSA”
EMMA ARANGO DE IES EUSEBIO DA GUARDA DA CORUÑA
“PORTA ABERTA A LUZ”
SARA RODRIGUEZ CANCELA DE EASD MESTRE MATEO DE SANTIAGO
“Nin sumisa, nin calada, muller empoderada”
LEILA GARCIA LOPEZ DE IES EUSEBIO DA GUARDA
TITULO DA FOTO “ DALLE A VOLTA”
TOMAS VILLASUSO GARNACHO DE IES ADORMIDERAS
“OLOR A PRIMAVERA”
LUCIA OTERO PAZOS DE IES AUDIOVISUAL DE VIGO
“DOLORES REZA RIVAS”
ESTHER LOPEZ ALVAREZ DE EASD RAMON FALCON DE LUGO
“CARMEN”
CLHOE CAAMAÑO LONGUEIRA DE IES ADORMIDERAS
“MIÑA LEE MILLER”
CELIA VIEITEZ PEON DE SANTIAGO APOSTOL DE PONTEVEDRA
“REENCONTRO”
ALDARA PITA PICO DE EASD PABLO PICASSO
“LOST”
ANA LAVILLA FOLGUEIRAS DE CPR HIJAS DE CRISTO REY DE OLEIROS
“BALANCEO”
ANA LOURIDO FERNANDEZ DE IES AUDIOVISUAL DE VIGO
“EL REFLEJO DEL MAR EN TI”
DAMIAN SILVA SANCHEZ DE EISV DE VIGO
“VEXETACION PRIMARIA”
DAN GRIGORE IES DE AUDIOVISUAL DE VIGO
“COMO TU”
INES AGUADO COUSELO IES CONCEPCION ARENAL DE FERROL
“BOTANDO UNHA MAN”
LEO ABRIL LAFUENTE IES VALADARES DE VIGO
“PINGA A PINGA”
GAEL CHICOTE VIZCAINO DO IES MONTE DAS MOAS
“CHASCA COMUN”
SARA TORNAY BARREIRO IES CASTRO ALOBRE DE VILAGARCIA
“CRISTAL DE ALTURA”
SEBASTIAN MORENO VERGARA IES MENENDEZ PIDAL DA CORUÑA
“UN ATARDECER DESDE LAS ALTURAS”