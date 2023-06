O festival O Son do Camiño prepárase para acoller a máis de 120.000 espectadores de 35 países

O festival O Son do Camiño, que se celebrará os días 15, 16 e 17 de xuño en Santiago, prepárase para acoller a máis de 120.000 espectadores procedentes de 35 países no Monte do Gozo.

Este precisamente foi o escenario da presentación este martes do festival, na que participaron a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro; o delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, e os directores do festival, Kin Martínez e Iván Méndez, así como o director de mercadotecnia de Estrella Galicia, Ramón Mer.

Méndez destacou que esta "é a edición máis grande que se fixo até a data", na cal se presentan "bastantes cambios no concepto do festival". A cita conta este ano con máis de 40 artistas de "talla internacional".

Desta forma, indicou que por primeira vez haberá dous escenarios principais, situados un á beira do outro, de forma que "xusto ao acabar nun escenario, empeza o seguinte".

Isto débese a que hai un "maior número de artistas principais na programación". Ademais, haberá un terceiro escenario dedicado á música electrónica.

Con todo, a cita contará cunha noria, consignas para que a xente poida gardar as súas pertenzas, 'foodtrucks' e por primeira vez Estrella Galicia terá a súa propia cervecería.

Un dos directores do festival, Kin Martínez, fixo referencia a un dos "grandes fitos" que cumpriu a cita este ano e é que conseguiron, co cartel sen publicar, que se vendesen todos os abonos en "pouco minutos". "Isto non pasa en España, non hai outro caso é un fito moi importante e xera unha liña moi clara", esgrimiu Martínez.

Ademais, os organizadores lembraron os premios que conseguiu o festival desde a súa primeira edición, así como os 125.000 espectadores que acolleu a edición pasada.

Pola súa banda, a directora de Turismo de Galicia incidiu que o festival se converteu "nun emblema e nun sinal de identidade" dos festivais de Galicia. "Gozaremos da mellor música co mellor ambiente nunha contorna mítica e incomparable: o Monte do Gozo", remarcou a directora de turismo de Galicia.

"Con este tipo de celebracións dicímoslle a España e ao mundo que Galicia, a nosa terra, está preparada para este tipo de festivais e que Ou Camiño de Santiago é tamén ou camiño da excelencia", sentenciou Castro.

Este ano, entre os artistas que participarán atópanse Bizarrap, Steve Angello, Maluma, Fillas de Cassandra, Aitana, Vetusta Morla e Xoel López, entre outros.

Na súa intervención, Martínez estimou que grazas ao festival xerarán ao redor de 1.000 postos de traballo directo e máis de 5.000 indirectos.

Nesta liña, indicou que aínda que o retorno económico en todo Galicia é difícil de calcular de maneira previa, estimou que superará os 90 millóns de euros. Na edición pasada, o retorno publicitario foi de máis de 70 millóns de euros.

Para esa data hai prevista unha folga de autobuses e Martínez sinalou que "van esperar a que conclúan as reunións" que se realizarán esta semana para así "poder darlle a volta á situación", no caso de que os paros vaian adiante.

Os sindicatos convocaron catro xornadas de folga, os días 15, 16, 17 e 18 de xuño, coincidindo coa celebración deste festival, para esixir que, en caso de ser unha unión temporal de empresas (UTE) a que se faga co novo concurso, logo non poida dividir ao persoal a través de contratacións nas distintas compañías.

En todo caso, os representantes dos traballadores do transporte público de Santiago acordaron co Concello -antes das eleccións municipais- facer unha consulta dentro do procedemento de contratación para comprobar que ambas as partes están "en sintonía", nese caso desconvocarían os paros.