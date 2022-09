Deborah Ayo: “Freedonia no puede subir a un escenario y hacerlo a medias”

Vocalista de Freedonia

Justo antes de la pandemia, Freedonia estrenaba nuevo disco, ‘Conciencia’, y nueva formación, la incorporación de Deborah Ayo como nueva vocalista. Casi tres años después, mientras “cocinan lentamente” nuevas sorpresas, tal y como desvela Ayo, siguen presentando al público su ‘Conciencia’ y en A Coruña lo harán el próximo 29 en el teatro Colón (21.00 horas) dentro del ciclo Elas Son Artistas.

Tiene que ser extraño defender un trabajo concebido hace tres años, en otro momento vital.

Yo creo que se juntan dos cosas. Sigue siendo una especie de desafío, un buen desafío, pero también se junta con el estrés del entorno. Ahora la música, si te fijas como funciona, todo el mundo está sacando música constantemente, constantemente, y a veces sí que es verdad que nos presiona, pero, como las buenas comidas que nos hacen las madres, las cosas que se cocinan lento y despacio luego sale una obra maravillosa. En estos 10 años han sido cuatro discos y no dudo que sean más en el futuro y mejores, bien cocinados (ríe).

Además de disco, el grupo estrenó vocalista con su incorporación hace tres años.

Fue una etapa de cambios y reajustes en la banda, contactaron conmigo y me preguntaron si quería participar. Me dio un poco de cosa al principio, pero, al final, me apunto a un bombardeo (ríe) y fue un desafío. Al principio me preguntaba que hacía yo ahí, pero estoy muy contenta porque son personas maravillosas, músicos increíbles y son como una familia, con sus más y sus menos, como una familia (ríe), estamos llenos de amor, nos llevamos muy bien y trabajamos genial juntos.

Por parte del público la acogida también es buena.

Reconozco que al principio tenía un poco de temor. El público me acogió muy bien, pero soy consciente que habrá gente que diga “pues ya no me gusta” u otra que diga “me flipa”, pero para mí lo importante no es el mensajero, sino el mensaje y el mensaje fidélico sigue ahí, que no me miren a la cara, pero que escuchen lo que tenemos que decir (ríe).

Cuando llega a Freedonia, ¿cómo se lo planteó, buscaba imponer su sello o continuar con los estilos de las anteriores vocalistas?

En cuestiones de voces, las voces son completamente diferentes. Lo que es el sello ‘freedónico’ está impregnado en las canciones, ahora las intérpretes son otras y cada una tiene su forma de cantar. Yo tengo mi forma de ser y de cantar. Cada una tiene su marca y no es cuestión de imponerla, sino que eso ya va unido estés en una banda o no, pero el sonido ‘freedónico’ no cambia, sea quien sea la vocalista.

Público y crítica los sitúan como una de las mejores bandas de soul en directo, además del reconocimiento, ¿añade presión?

Un poco de todo, es una responsabilidad, porque esta gente confía en nosotros, pero también una felicidad, porque reconocen y valoran lo que hacemos. Pero no podemos subirnos a un escenario y hacerlo a medias, es imposible, aunque quisiésemos, la gente hace que saquemos lo mejor que tenemos.