El coruñés Íñigo Quintero, nominado a los Latin Grammy como mejor nuevo artista

La próxima edición de los premios Latin Grammy tendrá presencia coruñesa, con la nominación de Íñigo Quintero en la categoría de mejor nuevo artista. El joven cantante y compositor de A Coruña, que saltó a la fama en 2023 con 'Si no estás', primer tema de un artista español en solitario que consigue el número uno mundial de Spotify, ​se disputará el Latin Grammy con Agris, Kevin Aguilar, Darumas, Nicolle Horbath, Latin Mafia, Cacá Magalhães, Os Garotin, Sofi Saar y Ela Taubert.

La representación española en los premios, cuya gala se celebrará el próximo 14 de noviembre, se completa con nombres como C.Tangana, David Bisbal, Diego El Cigala, Ale Acosta y Valeria Castro. Los canarios Ale Acosta y Valeria Castro optan al premio a mejor interpretación de música electrónica por 'La ceniza', mientras que C. Tangana es uno de los nominados a mejor video musical corto por 'Oliveira Dos Cen Anos', en la que además aparece con el crédito de director.

En la categoría mejor álbum vocal pop tradicional están nominado 'Obras Maestras', de Diego El Cigala, que se competirá con 'García', de Kany García; 'Mar Adentro', de Juliana; 'Aún me sigo encontrando', de Gian Marco; y 'Almas Paralelas', de la italiana Laura Pausini.

En la de mejor álbum flamenco están nominados este año 'Andenes Del Tiempo', de Vicente Amigo, 'Rumberas', de Las Migas, e 'Historias De Un Flamenco', de Antonio Rey. Además, Lolita Flores recibirá un reconocimiento especial por su trayectoria.

En los próximos Latin Grammy, que este año celebrarán su 25 aniversario con el regreso a la ciudad que los vio nacer, Miami (EEUU), Karol G y Bad Bunny se han erigido como los favoritos al sumar cada uno ocho nominaciones y figurar en las categorías de mayor calado, entre ellas la de grabación del año, por 'Mi ex tenía razón', en el caso de la cantante, y por 'Mónaco', interpretada por el reguetonero. Con cinco nominaciones, el dominicano Juan Luis Guerra es otro de los favoritos en la gala de este año y también aspira al premio álbum del año, de la mano de 'Radio Güira', categoría en la que además aparece Shakira con 'Las Mujeres Ya No Lloran', Residente con 'Las Letras Ya No Importan' y Karol G con 'Mañana Será Bonito', entre otros.