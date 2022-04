El Consello Municipal da Cultura da su primer paso en el teatro Colón

El Consello Municipal da Cultura, el órgano que pretende dar voz al sector cultural de la ciudad, dio ayer su primer paso en el teatro Colón, que fue el escenario de la primera reunión informativa previa a la constitución del consello.



La alcaldesa, Inés Rey, y la portavoz de Marea Atlántica, María García, presidieron la reunión, con una representación de 60 entidades culturales, a la que le trasladaron el borrador del reglamento que regirá el futuro Consello Municipal da Cultura.





La creación de este órgano forma parte del acuerdo entre el PSOE y Marea para la aprobación de los presupuestos para el presente 2022. Fue también objeto de debate durante buena parte del pasado año, hasta el punto de que el Gobierno municipal se comprometió, el pasado diciembre, al impulso del mismo, con la previsión de que esta reunión se celebrase a principios de 2022.



Finalmente, la primera reunión se celebró ayer y, en ella, Rey y García trasladaron al tejido cultural presente el mencionado borrador de constitución de un organismo que pretende dar voz y ser un espacio de diálogo con la corporación municipal coruñesa.























La previsión es que este Consello Municipal esté presidido por la persona que ocupe la Alcaldía, siendo Rey su primera presidenta.



El organismo contará con presencia del tejido asociativo cultural de la ciudad, además de con representación de los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento, así como de otras administraciones relevantes para las políticas culturales.





La vicepresidencia del organismo la regentará una persona escogida por el propio pleno del Consello Municipal da Cultura, pero su mandato no estará vinculado a las legislaturas ni ciclos electorales.



“É imprescindible traballar en conxunto, recabar as achegas dos profesionais culturais da cidade e trazar xuntos as liñas maestras do sector”, aseguraba Rey, mientras García destacaba la importancia del organismo, recordando que el sector cultural representa el 3,2% de los puestos de trabajo de la ciudad. “A Cultura non só nos acompañou durante a pandemia, non só fomenta o pensar e o sentir, tamén é un dos principais sectores económicos da Coruña”, aseguraba.