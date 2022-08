Ana Torroja: “No quiero perder nunca la conexión con el público”

Ana Torroja, que pone voz a la banda sonora de varias generaciones, regresa el martes a las fiestas de María Pita con un concierto lleno de canciones inolvidables.

¿Sigue emocionándose como el primer día al subirse a un escenario?

Sí, sí, el día que no me pase eso estaré muerta, directamente. Sí, de hecho cuando tuvimos que parar por la pandemia la primera vez que pisé el escenario de nuevo sentí algo que hacía mucho que no sentía, sentí que realmente había echado de menos estar encima de un escenario. Cuando uno está concierto tras concierto a veces como que se le olvida, ¿no? Y pronto me di cuenta de lo poderosos y lo mágicos que son los conciertos en vivo, esa conexión con el público que no me gustaría perder nunca.

¿Qué siente al saber que sus canciones forman parte de la vida de tanta gente?

Wow, realmente nunca pensé que iba a ser así. Es un regalo de la vida maravilloso, y de la música, que en los conciertos veas a gente de distintas generaciones: abuelas, niños... cantando todas mis canciones. Las de Mecano, algunas de mi carrera en solitario... Hay fans que me dicen: “Yo te conocí con... ‘Llama’, por ejemplo, y después he ido hacia atrás, he ido viendo y me ha encantado tu música en solitario, y luego me ha encantado también lo de Mecano...”, o sea que hay las dos direcciones: desde Mecano a Ana Torroja y de Ana Torroja a Mecano, al final es uno, todo se unifica en mi voz.

¿Le gusta la evolución que ha tenido la industria musical desde el pasado hasta la época actual?

Bueno, me gustan cosas, me da pena que se hayan perdido algunas otras, pero lo que me gusta ahora es que no hay límites. Hay tanta diversidad musical... me encantan las fusiones, las mezclas, los experimentos hasta te diría. Me gusta que no haya prejuicios en ese sentido, que la gente se sienta libre a la hora de crear y también a la hora de recibir y de escuchar, y de sentir, que no haya una dirección sino que haya muchas direcciones, eso me gusta mucho.

¿Qué cree que debe tener una buena canción?

Algo que te enganche. Es muy difícil, porque a cada uno le engancha algo diferente, a mí me puede enganchar el ritmo, a otro le puede enganchar una melodía, a otro le puede enganchar una letra. Bueno si unificas melodía, letra y ritmo pues ya seguramente hagas un éxito...

Imagino que habrá muchas, pero ¿qué canción considera que es la más importante de su carrera?

Dificilísimo, pero bueno, yo te diría que ‘Me cuesta tanto olvidarte’ es una de ellas.

¿Cómo consigue sorprender cada vez que publica un nuevo tema?

Intento renovarme, yo necesito sorprenderme a mí misma para empezar, necesito hacer cosas diferentes cada vez, no me gusta repetirme. Me gusta jugar, experimentar, aventurarme, eso conlleva un riesgo, con que sorprenda ya me doy por satisfecha (ríe), luego ya que guste más o menos eso ya me da igual, pero con que sorprenda ese sería digamos mi primer propósito a la hora de crear, de hacer canciones diferentes o discos diferentes.

¿Cómo va a ser el concierto en la plaza de María Pita?

Pues va a ser una fiesta, va a ser una catarsis, va a ser un viaje por la banda sonora de todas las personas que estén allí, por el pasado pero también por el presente. Arranca con un medley de Mecano de 12 minutos en los que casi muero cuando termino (ríe), y después voy intercalando canciones, pero son todo éxitos, diría que el 95% de las canciones son éxitos. Luego se inmiscuyen por ahí canciones de ‘Mil razones’ y al final si la gente no se ha quedado contenta porque no le he cantado su canción, que a veces pasa, pues hago lo que he llamado canciones a la carta o peticiones del oyente, me quedo con el público sola en el escenario y me van pidiendo canciones y ahí vamos cantando juntos ellos y yo trocitos de canciones y es un momento mágico y único.