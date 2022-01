Ribera acuerda con Feijóo resolver “cuanto antes” las indemnizaciones a los mariscadores de O Burgo

La vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, abordó en una entrevista el inicio de las tareas de dragado de la Ría de O Burgo y a la controversia respecto a las indemnizaciones a los mariscadores. A este respecto, recordó que desde su departamenrto no tienen “habilitación” para gestionar ayudas directas de este tipo, sino la Xunta, pero que, “costando la operación 34 millones de euros, no tendría sentido negociar la letra pequeña de la protección social”, dijo Ribera.



“La Xunta lo ha cubierto en otras ocasiones, pero si nos lo pide a nosotros, podemos hacerlo, pero tiene que estar bien armado”, comentó Ribera, que añadió además que en su última conversación con el presidente Alberto Núñez Feijóo acordaron “que los servicios técnicos encuentre como hacerlo y se resuelva cuanto antes”, insistió la vicepresidenta tercera del Gobierno de España.



“No quisiera que sientan que este proyecto, que es muy bueno para todos, es una desgracia por ver su actividad económica parada”, continuó Ribera.



La ministra, que asistió al acto de “inauguración” de las obras, que empezarán en diez días, expresó en Culleredo su compromiso “total” con los mariscadores de la ría de O Burgo ante el inicio este mes del dragado del estuario, una disposición compartida por la conselleira do Mar, Rosa Quintana, para paliar las consecuencias del cese de actividad de los mariscadores de O Burgo.