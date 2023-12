Reportaje | Los perros se van de tapas a O Burgo

Carla Castro es una amante de los perros que acaba de abrir el Monti Bar de O Burgo, situado en la calle Anxo Senra Fernández y que cuenta con una novedosa opción en su carta: el menú canino. “Está teniendo mucha aceptación”, reconoce.



La hostelera asegura que acostumbra a viajar con su gran danés y en zonas como la Costa Brava descubrió “bastantes sitios” que disponen de menú para animales. “Soy un poco loca de los perros, siempre me gustaron y me voy siempre de vacaciones con el mío. No conocía ningún sitio que hiciese algo así aquí en Coruña y decidí ofrecerlo, es algo diferente”, cuenta Castro, que dispone de tres menús a elegir.



El primero, el ‘Barf’, consiste en arroz con pollo cocido sin sal; el segundo, el ‘Montican’, son latas gourmet de diferentes sabores; y el tercero es un hueso prensado de cartílago, un snack con el que los ‘peludos’ se entretienen durante un rato. La propietaria de Monti Bar añade que hay diferentes tamaños, según la raza del animal, y distintos precios –de tres a cinco euros–.



“Aquí los perros siempre tienen agua fresca, se repone todo el rato, y les suelo dar ‘chuches’ a los que vienen, sin coste, por supuesto. Son bienvenidos y pueden estar por todo el local, dentro de unos límites, porque busco un equilibrio para que la gente que no tiene perro también esté cómoda”, sostiene Carla Castro, quien se considera “friki de los animales” y que también tiene un caballo.



A cualquier hora

La aceptación de los menús caninos está siendo “muy buena”, cuenta, y están disponibles a cualquier hora del día. “Los tengo siempre listos, solo hay que calentarlos. Cuando se trata de las latas las muestro al cliente y las abro delante de ellos, y el snack funciona muy bien porque están distraídos mientras sus dueños toman algo”, indica la hostelera ‘petfriendly’ de O Burgo.



Monti Bar está en el entorno del paseo marítimo y abre de martes a domingo. Toda la información está en el Instagram @montibar_culleredo.