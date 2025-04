La pérdida de una subvención de la Xunta enfrenta otra vez al PP de Culleredo con el Gobierno local

El grupo municipal del Partido Popular de Culleredo y el Gobierno local, presidido por José Ramón Rioboo, no tienen el entendimiento, entre ellos, como característica principal de su relación. Más bien al contrario. En esta ocasión el desencuentro se debe a la pérdida de una subvención de la Xunta, por valor de seis mil euros, destinada a la adquisición de novedades editoriales en gallego y a la mejora de las colecciones de las bibliotecas del municipio.



Una pérdida que la portavoz del PP, Izaskun García, achaca a que todavía no se aprobó en pleno la cuenta general del ejercicio de 2023, por lo cual tampoco ha podido ser remitido al órgano fiscalizador competente.

“Estamos hablando de más de siete meses de retraso en una obligación elemental. Es una muestra clara del descontrol, la dejadez y el desgobierno que sufre Culleredo bajo la responsabilidad de Rioboo. La falta de gestión del alcalde está costando dinero y oportunidades a todos los vecinos. Es una irresponsabilidad absoluta”, denuncia la edil, que asegura que solo dos ayuntamientos gallegos no recibirán la subvención por no haber presentado la cuenta antes del 1 de octubre de 2024.



Asimismo, los populares alertan, según ellos, de un grave incumplimiento en materia de transparencia y rendición de cuentas “dos principios fundamentales en cualquier administración pública moderna”.

“La opacidad con la que gobierna este alcalde genera desconfianza, no solo entre los vecinos, sino también entre las instituciones que podrían colaborar con el Ayuntamiento”, apostillan.



Réplica de Rioboo



La réplica de Rioboo a la denuncia popular no se ha hecho esperar y acusa a esta formación política de usar un trámite administrativo para hacer política.



“Lamentamos los comportamientos oportunistas del PP (...). Desde hace más de dos años, Culleredo carece de interventor, con plaza en propiedad, lo que ha generado una sobrecarga evidente en el área económica. El Gobierno local reprueba que el Partido Popular hable de transparencia mientras recurre a medias verdades para generar alarma. El expediente de la cuenta general (...) actualmente se encuentra en exposición pública para elevarlo posteriormente a pleno”, dice el regidor, al tiempo que asegura que la subvención ha quedado sin efecto por cuestiones administrativas y no políticas.



Asimismo, critica que los populares omitan que el otro municipio que no recibirá subvención es Mugardos, precisamente gobernado por el PP.