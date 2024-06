Los impagos de Culleredo a sus proveedores enfrenta de nuevo al Gobierno local con el PP

Los impagos del Ayuntamiento de Culleredo a sus proveedores enfrenta de nuevo al Gobierno local, que preside el socialista José Ramón Rioboo, con el Partido Popular. Y ambas formaciones se acusan de manera recíproca de lo mismo: responsabilizar al otro de impedir que se haga frente a las deudas económicas municipales.



En esta ocasión el ‘encontronazo’ lo ha provocado la denuncia del PP de que una empresa con la que el Ayuntamiento contrató diversas obras ha interpuesto una demanda judicial por intereses de demora en el abono de facturas por la cantidad de 113.000 euros.



“Sabemos que este no es un caso aislado, aunque sí de los más llamativos. Se trata de facturas de un total de 34 contratos con la empresa y en algún caso se tardó más de dos años en abonarse. Que se produzca semejante retraso y que se genere esa cantidad de intereses es de un escándalo mayúsculo”, señala la portavoz del PP, Izaskun García, al tiempo que asegura que en situación similar se encuentran otras empresas.



Añade la edil que en el último pleno se le preguntó al regidor por el número de facturas que se encontraban impagadas y por la cifra de demandas interpuestas contra el Ayuntamiento por el retraso en los abonos.

“La respuesta evasiva de Rioboo fue que se les contestará por escrito. Algo que sabemos que no va a hacer. Es su respuesta tipo cuando no sabe o no quiere contestar a lo que se pregunta. Pero exigiremos por todos los medios conocer esos datos y el porqué de ese retraso en los pagos. Y, por supuesto, que se paguen cuanto antes”, apostilla García.



Pleno



Precisamente a lo acontecido a un pleno se remite, por su parte, el Gobierno local para justificar el impago a los proveedores de los que entiende que ejerzan medidas para reclamar sus derechos.



“Llevaremos de nuevo a pleno los pagos pendientes después de que la oposición ya lo hubiese bloqueado de facto en el celebrado el 28 de diciembre pasado. En aquella sesión se planteó un suplemento de crédito de 832.000 euros (...) con el objetivo de afrontar pagos de prestaciones llevadas a cabo durante el ejercicio. A pesar de que se trataba de servicios realizados, el PP y el BNG decidieron votar en contra lo que impidió efectuar el abono. Consideramos impresentable y escandaloso que los populares pongan ahora el grito en el cielo por una cuestión que en diciembre pudieron solucionar”, dicen desde el Ayuntamiento, que lamentan que no se aprobase la mencionada propuesta porque, aseguran, que esta situación supone que las partidas del presupuesto prorrogado se vean mermadas para hacer frente a la programación cultural o deportiva, entre otras.



Sin embargo, fuentes municipales indican que el Gobierno local tramita un nuevo expediente para aprobar el abono de las facturas y espera que en esta ocasión “prevalezca la responsabilidad frente a la disputa y el bloqueo en el que se encuentra instaurado el PP”.



Rioboo denuncia que los populares impidieron también en pleno el proyecto de investigación en la antigua factoría de La Cros y considera que el único objetivo de esta formación es tratar de paralizar la actividad municipal con el objetivo “puesto en 2027 cueste lo que cueste y caiga quien caiga”.