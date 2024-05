Culleredo se despide del programa 'Perros y letras'

El programa “Perros y letras” de READ España, financiado por el Ministerio de Cultura del Gobierno de España y el Concello de Culleredo, ha dicho adiós al curso por segundo año consecutivo en el que se ha desarrollado con personas usuarias del Centro Ocupacional Municipal ‘A Escada’.

El alcalde, José Ramón Rioboo; la primera teniente de alcalde y concejala de Educación, Cristina Pardo; la concejala de Cohesión Social, Marta Figueroa y la coordinadora del programa en A Coruña, Laura González, entregaron los diplomas que acreditan la realización de esta actividad en la Biblioteca Municipal Miguel González Garcés de O Burgo, donde se desarrolló la actividad a lo largo del año.

Allí les acompañó la perrita Nala, una de las dos que participan en el programa en Culleredo, cuyo objetivo principal es ayudar a personas con discapacidad intelectual a estimular las habilidades lectoras y mejoras a nivel social.

Se eligen para esto perros de terapia porque son muy tranquilos, capaces de estar todo el tiempo a su lado y pendientes de toda persona que lee junto a ellos y ellas. Todos los animales de este programa pasan un examen cada dos años para comprobar que su tolerancia al estrés sea alta y poder así continuar con su actividad. También se valora positivamente el vínculo que le une a su guía.

El alcalde, José Ramón Rioboo, mostró su “satisfacción por un programa desarrollado por el Concello de Culleredo y del que hacemos un balance más que positivo. Hoy mismo he podido compartir con las usuarias y usuarios de ‘A Escada’ opiniones y vivencias de todo este año, y no me han podido transmitir mejores sensaciones”, afirmó.