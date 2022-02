Culleredo defiende la legalidad del Morriña Fest y lo consolidará como “cita cultural anual”

El Ayuntamiento de Culleredo defiende su gestión en lo que respecta a la realización del festival de música Morriña Fest el pasado mes de agosto en el paseo marítimo, ante los reiterados ataques de la oposición en lo referente al pago de tasas y compra de entradas. Desde ya se avanza que lo consolidarán como “cita cultural anual en Galicia”.





La Administración local contó, tal y como dice, con informes técnicos favorables al respecto de todas las facturas que fueron emitidas, que cuentan con su correspondiente justificación, y que por lo tanto avala la compra de entradas, que fueron distribuidas entre los colectivos vecinales de Culleredo siguiendo los parámetros de justicia y equidad. Además, el canon al que alude el BNG “no lo abonará el Concello de Culleredo, ya que no le compete hacerlo”.





El BNG afirmó que el festival tuvo un coste de 49.752,18 euros en concepto de compra de entradas y de pago de la “Tasa Canon de ocupación y aprovechamiento en el dominio público marítimo-terrestre”.





“Malia a negativa do Goberno municipal no pleno do pasado mes de xaneiro, de ter realizado o pagamento desa taxa, no expediente do festival consta unha autoliquidación da mesma na que o Concello figura como suxeito pasivo, por un importe de 17.391,28 euros”.