El Colegio de Informática premia el trabajo de fin de máster del cullerdense Rubén Pérez Jove

El Colegio Profesional de Ingeniería Informática de Galicia ha otorgado su premio al mejor trabajo de fin de máster al cullerdense Rubén Pérez Jove por su proyecto de diseño y desarrollo de fingerAI, una nueva herramienta en el ámbito de la ciberseguridad, de código abierto y fácilmente extensible, para resolver la tarea de fingerprinting (huella de seguridad) de sistemas operativos utilizando la inteligencia artificial. Otra de las finalistas del certamen fue la coruñesa Hilda Romero, junto con el arzuán Alejandro Manuel Mosteiro Vázquez.

Según señalan desde la entidad colegial, los tres finalistas tendrán derecho a un año de colegiación, así como a una gratificación económica de 1.000 euros.

Rubén Pérez Jove (O Burgo, Culleredo, 1998), presentó su TFM con el título “Development of an Operating System Fingerprinting Tool Based on Artificial Intelligence” en 2022, en el que emplea prácticas "ben asentadas dentro da enxeñaría do software, coma principios e patróns de deseño, para conseguir una ferramenta facilmente adaptable e extensible". “Cando un profesional da ciberseguridade pretende monitorizar unha rede, ou auditala para descubrir posibles problemas de seguridade, unha das principais tarefas que realiza é o fingerprinting de sistemas operativos. Desta forma, pódese saber remotamente, analizando só o tráfico de rede, que máquinas existen na rede e de que tipo son: Windows, Linux, Mac, Android, iPhone... Por outra banda, a IA está a cobrar cada vez máis relevancia en calquera ámbito da nosa vida, e tamén na ciberseguridade. Con fingerAI pretendía crear unha ferramenta que aplicase IA a esta tarefa, para que calquera profesional da ciberseguridade a puidese utilizar no seu traballo diario. Ademais, un dos obxectivos principais era obter unha ferramenta facilmente extensible que estivese dispoñible de forma pública como proxecto de código aberto, de tal forma que calquera profesional ou investigador puidese ampliala e adaptala ás súas necesidades”, explica.

Esta herramienta puede ser crucial el procesos relacionados con la ciberseguridad, tanto en el aspecto defensivo como en el ofensivo, ya que entre sus aplicaciones está la determinación de vulnerabilidades en un equipo, el inventariado de la infraestructura informática o la detección de dispositivos no autorizados en la red.

Actulamente, Rubén Pérez Jove trabaja en su tesis doctoral en una temática relacionada con su TFM, en busca de aplicaciones de técnicas de inteligencia artificial en el ámbito de la cibersutidad. El investigador está adscrito al Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (Citic) y forma parte del grupo de investigación RNASA-IMEDIR de la Universidad de A Coruña (UDC).

El Colegio premió su trabajo portratarse "dunha iniciativa relevante para Galicia, que debe tomar o lugar que lle corresponde no ámbito da ciberseguridade e a IA, tanto a nivel nacional como internacional. Iniciativas deste tipo supoñen un impulso común para acadar ese fin, e complementan os esforzos xa existentes nestas materias como o nodo Ciber.gal ou a Agencia Española de Supervisión da Intelixencia Artificial (Aesia)".

En la que es la edición número 14 de estos premios también resultaron finalistas el arzuán Alejandro Manuel Mosteiro Vázquez, como segundo clasificado, y la coruñesa Hilda Romero Velo, como tercera, ambos de la UDC.

El proyecto de Alejandro Manuel Mosteiro (Venezuela, 1991. Residente en Arzúa, A Coruña), “Monitorización de infraestruturas TI incorporando sensórica baseada en IoT”, tiene el objetivo de proporcionar a los centros de datos una alternativa de sistema de monitorización de código abierto, brindando a los administradores una herramienta que integra sensores de hardware abierto compatibles con Arduino e integrados en un entorno Zabbix.



Por su parte, el de Hilda Romero (A Coruña, 1999) tiene la finalidad de ayudar a los pianistas, tanto estudiantes como profesiones, a lo largo del aprendizaje inicial de las partituras y durante sus actuaciones. Se trata de una extensión del proyecto Fugatra, desarrollado por ella misma en su trabajo de fin de grado del curso 2020-2021, que surge de la dificultad que afrontan los intérpretes a la hora de identificar los errores que cometen, aportando una solución en forma de aplicación web.

Hilda Romero

"Fugatra proporciona un portal no que os usuarios poden subir as súas propias partituras en formato MusicXML, conectar o seu teclado, gravar a entrada MIDI e obter unha representación gráfica dos desacertos que cometeron mentres tocaban a partitura. Neste novo proxecto retómase o propósito xeral e preséntanse novos avances dentro dos bloques establecidos no plan de futuro definido para Fugatra. Agora, nesta aplicación web poderase seleccionar a pasaxe a ensaiar, desprazarse pola partitura mediante o recoñecemento de voz permitindo ao usuario crear as súas propias configuracións segundo onde precisa situarse en cada momento na obra e descargar a partitura en formato PDF co zoom desexado", señalan desde la entidad colegial.