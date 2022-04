Más de 120 deportistas participan en los Special Olympics que se celebran este sábado en O Burgo

El Ayuntamiento de Culleredo y Special Olympics Galicia presentaron una nueva edición de los Xogos Autonómicos de Campo a Través e Petanca para personas con discapacidad intelectual, que se celebrarán este sábado, día 23, en O Burgo.



“Estes son os eventos que queremos en Culleredo”, resumió el alcalde, José Ramón Rioboo, en su intervención, en la que destacó el componente social de la competición y consideró “unha honra” acoger los juegos en el municipio, que reunirán a 212 personas entre deportistas, entrenadores y voluntarios de Special Olympics. El evento se celebrará en el paseo del río Trabe y en el campo de fútbol y polideportivo de O Burgo. La inauguración está fijada para las 10.45 horas siguiendo el protocolo de ceremonias de los Juegos Olímpicos y la competición comenzará a las 12.00.













El presidente de Special Olympics Galicia, Eladio Fernández, explicó que la elección de las pruebas se realiza agrupando las características de los participantes y, en este caso, son individuales guardando las burbujas, con categorías de 8 a 11 años y de 12 en adelante.



En la cita intervendrán once entidades de las cuatro provincias y 126 deportistas. “Os participantes supéranse e demostran as súas capacidades, que son máis do que podemos imaxinar”, apuntó Fernández.