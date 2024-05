UPA Andalucía lleva a la Praza do Obradoiro fresas "sanas, seguras y sostenibles" para reivindicar el producto

Responsables de UPA Andalucía y de UPA Huelva, acompañados de miembros de Unións Agrarias (UU.AA), han repartido este viernes en la Praza do Obradoiro de Santiago de Compostela más de 2.000 tarrinas de fresas "sanas, seguras y sostenibles" para reivindicar y poner en valor este producto.



Compostelanos, peregrinos y multitud de turistas que durante la lluviosa mañana de este viernes se han pasado por la Praza do Obradoiro han podido degustar estas fresas en el marco de la campaña puesta en marcha bajo el lema 'Yo como fresas de Huelva', con el objetivo de "trasladar confianza al consumidor español" y demostrar que tiene "todas las garantías" tras la alerta sanitaria detectada en productos procedentes de Marruecos, con importador de Huelva y distribuidor de Sevilla.



Así lo ha explicado en declaraciones a los medios el secretario general de UPA Andalucía, Cristóbal Cano, que ha insistido en mandar un mensaje de "confianza, seguridad y reconocimiento" del trabajo de "miles de agricultores que se levantan a las seis de la mañana para producir salud".



"Es un sector enormemente moderno, pujante, y que en esas 12.000 hectáreas que se dan para producir fresas, arándanos, frambuesas y moras hay más de 100.000 personas trabajando, en condiciones de trabajo aceptables, cumpliendo toda la normativa y con un compromiso social por parte de los empresarios", ha reivindicado.

Origen del producto

Esta ha sido la última parada de una campaña que ha pasado también por Sevilla, Madrid, Bruselas, Valladolid, Zaragoza y Valencia. "Nuestro objetivo termina hoy y no podía ser en otro sitio que aquí, en Santiago, ante el santo patrón. Hemos terminado una peregrinación de nuestras fresas sanas, seguras y sostenibles", ha expuesto el secretario general de UPA Huelva, Manuel Piedra, que ha hecho un llamamiento a los consumidores para que se fijen en el origen de la fruta.



Asimismo, ha puesto en valor que este producto es fruto del "esfuerzo, dedicación y trabajo" de "más de 100.000 trabajadores y 1.000 agricultores". A su vez, ha relatado que los agricultores perciben 1,20 euros, mientras el consumidor final las paga "a 5 o 6 euros en el mercado".



Además, ha aprovechado la expectación generada en la plaza compostelana para explicar a los asistentes cómo se comen las fresas: "Se quita la parte verde y se come desde ahí hasta la punta, que es donde se encuentra el azúcar".



Por su parte, el responsable de coordinación sectorial de UU.AA., Félix Porto, ha agradecido a UPA que haya tenido en cuenta que el final del Camino "es un lugar espectacular para terminar esta campaña de valorización de la fresa".



También ha recordado que una de las reivindicaciones de los productores es que se pongan en práctica "las cláusulas espejo", lo que significa que "aquellos países que introduzcan productos en la Unión Europea tengan que cumplir las mismas exigencias" que los productos españoles.

Fresas "maravillosas"

Minutos antes del inicio del reparto de fresas, previsto para las 12,00 horas, casi un centenar de personas se reunía ya alrededor de la mesa en la que se distribuiría la fruta.



Algunas sabían que este viernes se llevaría a cabo esta campaña en la capital gallega, pero otras se encontraban con este reparto a su llegada a la Praza do Obradoiro.



Entre los turistas, Ángel y María Jesús, procedentes de Madrid, que han calificado como "maravillosas" las fresas que han podido degustar. Sobre la alerta sanitaria que trascendía el pasado mes de marzo y que ha propiciado esta campaña, Ángel, en declaraciones a Europa Press, ha asegurado que no le influyó y que él "únicamente las lavaba y punto".



Sin embargo, María Jesús sí que ha reconocido que dejó de consumir fresas porque tuvo "miedo". "No sabía lo que compraba y no me sentía segura", ha lamentado antes de señalar que ahora se fija en que las fresas sean de Huelva. "Salen más caras, pero prefiero pagar un poco más; el sabor no es el mismo", ha apuntado.



También un grupo de jóvenes peregrinos procedentes de la ciudad italiana de Brescia se han acercado al puesto de reparto de fresas situado en los soportales del Pazo de Raxoi. "Están muy ricas", han proclamado.