Miño termina la segunda fase de la instalación de sus aparcamientos exprés

El Concello de Miño ha finalizado la segunda fase de los trabajos de instalación de plazas de aparcamiento exprés en el casco urbano con el objetivo de facilitar la realización de compras y otros trámites en el comercio local. La actuación supuso la creación de 6 plazas de estacionamiento repartidas en tres áreas de las calles Barrosa, Carreira y Raxel con el propósito de favorecer las compras y gestiones en el comercio local.



En total se instalaron tres nuevas áreas con dos plazas cada una señalizadas de color naranja, que permitirán a los conductores aparcar sus vehículos durante un período máximo de quince minutos de lunes a viernes en horario de 09.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, mientras que los sábados el horario se verá reducido a la franja de 09.00 a 14.00 horas.



Las seis nuevas plazas exprés se unen a cinco más instaladas en una fase anterior, delante de las dos farmacias del casco urbano y otros puntos, en una actuación que ser irá ampliando en más lugares según las disponibilidades presupuestarias.



El alcalde, Manuel Vázquez Faraldo, valora la intervención “como un modo de potenciar o comercio do noso municipio, facilitando as condición de tránsito no casco urbano”.