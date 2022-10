Miño consigue que se 'retire' el carril adicional del proyecto de mejora de la conexión de la N-651 con la AP-9

El alcalde de Miño, Manuel Vázquez Faraldo, arrancó el compromiso del jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia, Ángel del Río, de que, tal y como demandaba el municipio, el proyecto de mejora de la conexión de la carretera N-651 con la autopista no incluirá el carril adicional en el ramal que da acceso a la Praia Grande desde el peaje de la AP-9.





El encuentro, en la sede de la Delegación del Gobierno en Galicia, en A Coruña, contó con la asistencia del delegado, José Miñones, miembros del Gobierno de Miño y técnicos de Carreteras, y respondió a una solicitid cursada de manera urgente por el regidor la semana pasada tras el anuncio del inicio de la redacción del proyecto de mejora de la conexión de la carretera N-651 con la autopista AP-9 en el término municipal de Miño, en el que se incluía un carril adicional en el citado ramal al que Miño se opuso radicalmente.





Vázquez Faraldo agradece que “Carreteras rectifique e, atendendo aos intereses e necesidades dos veciños de Miño, non vaia incluir o carril adicional, do que nunca se falou en anteriores conversas e encontros e que, como xa dixemos, suporía unha importante afección á marisma, algo que non podemos permitir ao ser un ecosistema que estamos decididos a protexer”.





Además, agradeció “o compromiso do delegado para facer posible esta xestión”, de la misma manera que valoró “el compromiso del Gobierno de España para seguir con este proxecto, que é moi importante para Miño, xa que dá solución a un problema sinalado desde hai tempo, desconxestionando a estrada da Praia Grande e o casco urbano ao eliminar o tráfico que non vai para o casco urbano ou Perbes-San Xoán-Costa Miño polo vial de saída da peaxe na meirande parte do ano, e reducindo vehículos pesados”, afirmó también el regidor, que añadió que “no encontro tamén se avanzou noutras posibles actuación para mellorar a conectividade en Miño”.





“Agardo que se avance o antes posible na redacción deste proxecto para que sexa pronto unha realidade, xa que é moi necesario”, señaló Manuel Vázquez Faraldo.