José A. Santiso | “Esta cita será un escaparate extraordinario que nos situará na vangarda do ecoturismo”

La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo acogerá el VI Congreso Nacional de Ecoturismo, la cita más importante del sector en España. El evento está organizado por Mariñas Coruñesas, la Diputación de A Coruña y la Xunta de Galicia, como anfitriones, y la Secretaría de Estado de Turismo, a Secretaría de Estado de Medio Ambiente, y la Asociación de Ecoturismo en España.



Con el título, “Cara a Neutralidade en Carbono”, el encuentro, al que asistirán unos doscientos expertos de todo el país, abordará la situación actual y los retos más inmediatos para el ecoturismo en un año “marcado por temperaturas estremas e desastres naturais” incidiendo en la necesidad de consolidar “o cambio no actual modelo cara produtos máis sostibles e comprometidos coa Terra”.



“O congreso sitúanos na vangarda do ecoturismo, un modelo do que temos o orgullo de ser o primeiro destino certificado de Galicia”, dijo el presidente de la entidad, José Antonio Santiso.

Iniciativas

Los dos primeros días se desarrollarán en Mariñán, con “relatorios de primeiro nivel, mesas redondas, ou exposicións”, pero también se organizarán un fam trip, networking, excursiones y degustaciones de productos de As Mariñas-Mandeo. Completará este aspecto a mañá do terceiro día do congreso coa interesante saída de campo “Mandeo.0”, que servirá para gozar desta auténtica experiencia de ecoturismo na parte alta de Mariñas Coruñesas.



“Hai tres anos que nas Mariñas Coruñesas asumimos a xestión do destino turístico da bisbarra, e sesde entón acadamos a certificación en ecoturismo en Galicia agora temos a honra de poder acoller unha cita estatal que será un escaparate extraordinario”, apunta Santiso.



“Este congreso vai supor unha oportunidade para coñecer proxectos nos que se está a traballar noutros territorios e de pór en valor o bo traballo que se está a facer nas Mariñas Coruñesas”, aseguró también el vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira.



En cualquier caso, Santiso incidió en que “o máis importante é que apostamos por un modelo distinto, desestacionalizado e co que creamos un valor para o tecido local”, mientras que Regueira destacó que “contar cunha Reserva da Biosfera Unesco na provincia, que ademais destaca por un compromiso firme e consciente coa innovación e a sustentabilidade, (...) danos a oportunidade de difundir e espallar este modelo de éxito” a todo el territorio de A Coruña.