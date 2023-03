Investigan la existencia de una antigua mina de agua en Seselle, en Oza-Cesuras

La aparición de un ara votiva de la época romana en San Vicente de Fervenzas es solo el último capítulo conocido de una serie de hallazgos registrados en el entorno del Monte do Gato, entre Aranga, Coirós y Oza-Cesuras. El mismo de la necrópolis, los castros o la torre de Teodomiro.



Uno de los más interesantes, y que hasta el momento no había trascendido, es el de la mina de agua encontrada en las inmediaciones de Seselle, descubierta por el arqueólogo Antón Malde en 2021. Los estudios que realizó desde entonces le han permitido confirmar la existencia de “unha mina a ceo aberto”, de una toponimia que coincide y de hasta “unha lenda dunha moura” que apuntaría a lo mismo, aunque las investigaciones no han hecho más que empezar y, entre otras cuestiones, estaría por determinar su origen, pues este tipo de infraestructuras se emplean “en época romana, na Idade Media e mesmo en tempos de Felipe II”, explica Malde. En relación con este caso, los vecinos aseguran que la tradición oral apunta a que incluso hubo actividad minera extractiva de minerales en A Cuada, en Santa María da Regueira. En una cueva de esta parroquia detuvieron a Benigno Andrade ‘Foucellas’ en 1951. Ahora, tras el descubrimiento de Antón Malde, éste no descarta que aquella ‘cueva’ pudiese ser, en realidad, una de las bocas de los pozos horizontales de agua que analiza desde 2021.



El experto, que evita calificar el hallazgo antes de concluir la investigación, reconoce que “é todo un descubrimento que exista mineiría tan antiga nesta zona” de la comarca de Betanzos.

Reacción

Después de trascender el hallazgo del ara de Fervenzas, la Asociación Aire Limpo nas Mariñas-Mandeo envió un comunicado en el que se pregunta “que máis ten que aparecer para que dende a Consellería de Cultura considere que esta é un área de un valor arqueolóxico especial” e instan a la Dirección Xeral de Patrimonio a “vir prospectar a zona, donde por sorte varios tramos de camiños tradicionais moi antigos se manteñen en moi boas condicións e serían unha evidencia irrefutable se aparecen os restos de calzada romana da que falan os maiores da zona” que, por otra parte, coincide con la hipótesis que por esta comarca discurren varios tramos de la vía Romana XX.



“Por todo elo, consideramos que é urxente a actuación de oficio de Patrimonio cautelando toda esta zona máis aínda, cando dende Medio Ambiente acaban de emitir este mes de xaneiro uns informes ambientais positivos nos que podería basarse Industria para dar o permiso” a los eólicos del Monte do Gato.



En su opinión, si se da esta autorización, comenzarán “unhas obras que podrían acabar dinamitando este contexto histórico inigualable” y que si “está claro que se non se pode esnaquizar o Códice Calixtino tampouco se pode dinamitar o petouto granítico do Monte do Gato”.



Asimismo, apremian a incoar el expediente para la declaración del Parque Natural dos Montes do Gato de Interés Arqueolóxico, presentado antes del verano acompañado de 40.000 firmas, y a cuya solicitud se siguen adhiriendo administraciones de toda la comarca de Betanzos.