La Diputación destina 10 millones a la conservación de 2.100 kilómetros de carreteras

La Diputación de A Coruña aprobó las obras para conservar los más de 2.100 kilómetros de la red provincial de carreteras por más de 10 millones de euros, un 27% más que el año pasado, en que se situó en 7,9. “O programa contempla a execución de traballos de mantemento, reparación do firme e pavimentación nos máis de 2.100 quilómetros de estradas cos que conta a rede viaria da Deputación.





Todas estas actuacións están destinadas a mellorar as condicións de circulación, aumentar a seguridade viaria e reducir a siniestralidade nas estradas da provincia”, explicó el presidente, Valentín González Formoso.





El 63% de las inversiones se destinarán a la renovación de firmes y capas de rodadura, el 14,6% a la señalización vertical y horizontal, la apertura y limpieza de cunetas supondrá casi el 5% y la instalación de defensas en las vías u obras de drenaje un 15%.





Además de con este plan, la institución provincial cuenta con otro para reparaciones urgentes y otro destinado exclusivamente a la roza y limpieza de márgenes de las carreteras, lo que supone una inversión adicional de 3,5 millones anuales, incluida la retirada de maleza de ambos extremos varias veces al año para mejorar la visibilidad de la circulación, evitar la propagación de incendios y facilitar el drenaje de pluviales, expusieron desde la Diputación Provincial de A Coruña.





Seguridad

Así, los programas de Conservación, Reparación Urxente e Desbroce de carreteras suman este año una inversión superior a los 6.400 euros por kilómetro, señaló el responsable del Área de Vías e Obras, José Manuel Pequeño Castro, que entiende que “o traballo de mantemento e conservación da rede de estradas da Deputación da Coruña nas mellores condicións é tan importante como a construción de novas infraestruturas para a seguridade viaria”, apostilló el diputado socialista, también alcalde de Dumbría.





Además, la Diputación de A Coruña también acordó expresar su total apoyo a las movilizaciones que está llevando a cabo el personal sanitario de atención primaria y hospitalaria e instar a la Xunta a que se reúna con sus representantes y “escuche sus demandas” respaldando así la moción presentada por la Marea Atlántica y a la que se incorporó una enmienda del PSdeG-PSOE y del BNG, la “situación insostenible” en estos servicios en A Coruña, donde “temos servizos de urxencias que non poden máis, e centros de saúde que están ao límite e que mesmo perden servizos por non cubrir as baixas e as vacacións, como aconteceu recentemente en Labañou, Monte Alto ou Novo Mesoiro”.





La moción salió adelante con los votos de los socialistas, del BNG, de la Marea Atlántica y de Alternativa dos Veciños tras el rechazo del Partido Popular.





En la misma sesión, se aprobó otra moción para instar al Gobierno del Estado a establecer mecanismos de asistencia, impulso y estímulo del sector ganadero tras el respaldo de PP, BNG y Alternativa dos Veciños a una moción del PSdeG-PSOE, en la que se abstuvo la Marea Atlántica.





El PP elevó a pleno un ruego en el que el viceportavoz popular, Evaristo Ben, reclamó “axilizar as obras para mellora da seguridade viaria da estrada DP-0801 no tramo que une Cortiñán con Vixoi en Bergondo” y exigió un “compromiso serio que non quede en promesas que xa sabemos que nunca se cumpren”, dijo Ben.