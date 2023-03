La Diputación de A Coruña abrirá puntos de atención presencial para ayudar a los ciudadanos

La Diputación de A Coruña presentó su estretegia digital para la implantación de la administración electrónica y la inclusión digital. Dentro de ella, anunció la puesta en marcha de puntos de atención presencial para ayudar a los ciudadanos a realizar trámites burocráticos electrónicos ante cualquier administración. A Coruña y Betanzos contarán con las primeras oficinas piloto del ente provincial.

“O último informe do Consello de Contas sitúa a esta Deputación á vangarda na implantación da administración electrónica en Galicia. Esa posición de liderado non é casualidade, é froito de anos de traballo e dunha aposta clara e constante deste goberno para que a administración dixital sexa unha realidade e chegue a todos os concellos e a toda a cidadanía da provincia”, afirmó el presidente, Valentín González Formoso.

Así, Formoso explicó que la estrategia se basa en cuatro ejes: la accesibilidad digital universal, la ciberseguridad, la mejora de las infraestructuras digitales y el proyecto "concello dixital", que ya llega a 80 entidades de la administración local de la provincia.

Una de las claves es precisamente “combater a fenda dixital para garantir que todo o mundo, incluíndo ás persoas máis maiores ou as que carezan de coñecementos, recursos ou aparellos dixitais, podan acceder en igualdade de condicións aos beneficios da administración electrónica”, una vez observado que hoy en día hay el triple de trámites online que presenciales en la Diputación.

“Para fomentar a inclusión dixital abriremos puntos de atención presencial sen cita previa onde todas as persoas que o precisen podan acceder a calquera servizo dixital da administración pública co apoio de persoal cualificado”, afirmó Formoso, que detalló que las primeras oficinas piloto se situarán este año en A Coruña y Betanzos. "Non só serán para os trámites relacionados coa Deputación da Coruña, senón con calquera outra administración”, explicó Formoso.