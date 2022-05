Curtis reúne a más de 300 vecinos en la XXI Xuntanza dos Maiores

Más de 300 vecinos del municipio de Curtis participaron ayer en la XXI Xuntanza dos Maiores, organizada por el área de Benestar del Ayuntamiento, con el objetivo de reconocer “o importante papel que xoga a terceira idade na sociedade e no municipio”, alegan.



El evento, que sirve como punto de encuentro para habitantes de las distintas parroquias de la localidad y como jornada festiva para todos, tuvo una gran acogida y los asistentes pudieron compartir vivencias, recuerdos y anécdotas.



A la fiesta acudieron la secretaria territorial de la Xunta, Patricia Rodríguez; el alcalde, Javier Caínzos, y la responsable de Benestar Social en Curtis, Marta Barreiro, además de otros miembros del Ejecutivo local y concejales de la oposición.



También se unieron a la iniciativa los trabajadores de Servicios Sociales, entre ellos los auxiliares del Servizo de Axuda no Fogar y del Centro de Información á Muller (CIM). Además, apuntaron desde el Ayuntamiento, entre los invitados también se encontraba el sargento del puesto de la Guardia Civil del municipio.



La fiesta contó con música en directo y fueron muchos los que se animaron a bailar. En esta edición la celebración tuvo lugar en el pabellón polideportivo de Teixeiro, ya que cada año el Ejecutivo local rota el evento entre las localidades de Curtis y Teixeiro.



Por otro lado, la localidad cullerdense de Orro también aprovechó el fin de semana para brindar en su Xantar Popular, una celebración organizada por la asociación de vecinos Orro Vello Orro Novo en la que no faltaron la empanada, el pulpo y el churrasco, además de la música en directo, los pasodobles y el buen humor.