Barral ve ‘de sentido común’ descontar del recibo del agua los días sin servicio en Betanzos

Betanzos afronta una semana más de restricciones a la espera de conocer los resultados de las analíticas efectuadas por Sanidade, así como de las de Augas de Galicia, que recogió varias muestras en el Mendo. La Dirección Xeral de Saúde Pública realizó nuevos análisis de control de aguas por los centenares de casos de gastroenteritis registrados en la ciudad y que, hace diez días, obligaron a las autoridades sanitarias a considerarla “no apta para el consumo” tras detectar ‘norovirus’ en varios tramos de la red, incluida la captación, en O Coto.

“Con todo, este estudio no será aún determinante dado que el consistorio deberá finalizar las tareas que tiene pendientes y que determinarán la potabilidad del agua”, añadieron desde este mismo departamento de la Xunta.



Así, consultada sobre la posibilidad de no cobrar el recibo de este mes a los usuarios, la alcaldesa, María Barral, señaló que es de “sentido común” que los vecinos no tengan que pagar por un servicio que no se les ha prestado pero que, en cualquier caso, ahora “toca centrarse en acabar con esta situación” y “recuperar la normalidad” para, a continuación, disponer una serie de medidas para minimizar las consecuencias de esta crisis, pero lo primero es solucionar un problema de salud pública y aclarar el origen de un virus que, de acuerdo con las últimas cifras aportadas por los responsables de Sanidade, afectó a casi medio millar de vecinos de Betanzos.

Hipercloración

Desde la Xunta precisaron que la concesionaria de aguas del municipio completó una primera parte del proceso, con la realización de tareas de hipercloración para eliminar el virus causante del brote, pero ahora el municipio deberá concluir con la segunda fase para “reducir los niveles de cloro durante los próximos días, realizar una nueva analítica y comprobar que el agua es apta para el consumo humano”, informaron también desde Saúde Pública.



Sobre un nuevo estudio de la red y del cauce del Mendo, “previsiblemente la próxima semana”, las autoridades sanitarias aclararon que si los resultados son idóneos se remitirá un informe de idoneidad al Ayuntamiento de Betanzos, que es el “organismo que tiene competencias para levantar las limitaciones de consumo de agua”, indicaron sobre las restricciones existentes, vigentes desde hace más de una semana para ‘desesperación’ de los residentes en la capital de As Mariñas.

