Barral saca adelante el presupuesto de 2023 para Betanzos solo con los votos del PSOE

El BNG votó en contra de la iniciativa presentada por el Gobierno de Barral. Los nacionalistas consideran que se trata de “unha proposta de orzamento irreal, que prevé baixar o gasto corrente un 7%, cando este ano se prevé unha subida do IPC doutro 7%, o cal quere dicir que pretenden reducir o gasto efectivo un 14% con respecto ao ano anterior”, expuso su portavoz, Amelia Sánchez.

“É obvio –continuó– que non é real esta redución e de feito a propia alcaldesa admite na súa memoria que non van chegar estas partidas e que se van incrementar co remanente do orzamento anterior”, apuntó la candidata del BNG a la Alcaldía de Betanzos, quien destacó que “para poder apoiar o orzamento, polo menos teremos que coñecer as previsións reais de gasto” y que “a subida en investimento que tanto publicitou o Goberno local é o millón e medio de euros do proxecto de reforma do mercado”, precisó Sánchez.



De la misma manera, los nacionalistas criticaron que “no orzamento non se reserva crédito para os múltiples anuncios dos últimos meses, nin sequera se citan na memoria da alcaldesa”, apuntando, entre otras cuestiones, a que “non hai crédito nin para amañar nin manter o edificio sindical, nada tampouco para a casa Gótica, nin para o centro de día que acaban de anunciar... No BNG non imos contribuír a enganar á veciñanza”.