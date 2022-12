As Mariñas-Mandeo sigue ampliando su catálogo de 'excelentes', que suma 338 productos y 30 recetas

La Guía de Productos Alimenticios de Excelencia de la Reserva de Biosfera As Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo no para de crecer, y en este monento suma 338 productos y una treintena de recetas, informó la entidad durante la presentación del catálogo, que se celebró en Vila Concepción, en Cambre.





El acto contó con las intervenciones del presidente de la reserva, José Antonio Santiso; del alcalde cambrés, Óscar García Patiño; del director del Ceida, Carlos Vales, y de los divulgadores enogastronómicos, Luis y Alejandro Paadín.





Santiso describió esta guía como "unha base que nos ten que servir para o futuro" e incidió en que desde As Mariñas-Mandeo se seguirá "apostando pola agricultura de proximidade e pola economía circular" porque "temos que ser capaces de producir o que precisamos e non ter esa dependencia dos produtos de fóra", dijo Santiso.





Asimismo, señaló el orgullo que supone que esta reserva "sexa cada vez máis coñecida como un destino de ecoturismo" en toda España.





Por su parte, García Patiño señaló su satisfacción porque "dúas empresas asentadas no noso concello, Acastrexa e Os Biosbardos, estean incluídas nesta guía, que deixa claro que a nosa reserva de biosfera tamén se pode saborear", manifestó el alcalde de Cambre.





La determinación de la excelencia de los productos incluidos en esta guía procede del trabajo de numerosos catadores profesionales y, su en una primera fase del proyecto se habían realizado catas sensoriales y a ciegas de 289 alimentos, comparándolos con otros similares pero foráneos, esta ampliación supuso, por un lado, sumar nuevos artículos a este catálogo y, por otro, también incorporar un recetario con elaboraciones propuestas por chefs reconocidos de As Mariñas-Mandeo. 