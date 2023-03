El área coruñesa se vuelca en la celebración del 8-M

El área metropolitana coruñesa se volcó hoy durante todo el día con la celebración del 8-M, con la realización de actos y lecturas de manifiestos, todos ellos para reivindicar la igualdad.



“Se ben é un día de visibilidade e celebración, tamén o é de loita e reivindicación polos nosos dereitos. Dereitos que, polo feito de existir, perténcennos, son nosos, pero que día tras día seguen a ser vulnerados e violentados”, recuerdan desde el Ayuntamiento de Oleiros. El municipio también quiso señalar que la consecución de la igualdad y el fin de la violencia machista no solo debe ser una carga para las mujeres, sino que los hombres se deben responsabilizar “conxuntamente para a súa consecución. Senón, sempre será un horizonte que se afasta mentres intentamos acadalo. Actuade! Implicádevos!”.

Por ello, desde Oleiros señalan que la mayor celebración en el Día de la Mujer es consagrar el compromiso “en prol dun cambio de paradigma, onde o sexo, a cor, a etnia, a orixe, a idade, a clase etc. non determine quen es, como te ven, como te tratan. Porque non, así como non hai un masculino xenérico e universal, tampouco hai un modelo identitario universal, neutro e xenérico de “muller”. Para avanzar, cómpre recoñecer as distintas necesidades e experiencias das mulleres, e as diferentes violencias que nos atravesan. Porque, con independencia da cor, idade, discapacidade, orixe, nivel socio-económico, credo... se vulneran os dereitos de unha, están a vulnerar os dereitos de todas”.

Por su parte, Culleredo conmemora el Día de la Mujer con la inauguración de la exposición “Nós somos elas” en el Jardín Botánico, promovida por el área de Igualdade de la Deputación da Coruña y la AC Alexandre Bóveda como homenaje a la mujer de Galicia, y para reflexionar y poner en valor de una manera gráfica, la importancia del papel que la mujer ha ocupado a lo largo de la historia.

Acudieron el alcalde, José Ramón Rioboo, y las concejalas y concejales Penélope López, Susana Amor, Marta Figueroa, Jéssica Méndez, Cristina Pardo y Carlos Liñares, además de las personas que integran ASPACE, la Asociación Nacional Presencia Gitana, As Berenguelas y usuarios y usuarias del Centro Ocupacional A Escada.

José Ramón Rioboo, alcalde de Culleredo, agradeció “a las y los asistentes a un acto que pone en valor el papel que históricamente ha desempeñado la mujer en nuestra sociedad, además de crear un espacio para la reflexión y la necesidad de ser partícipes de una lucha que compete a toda la sociedad, a todos sus estamentos. Aún nos queda mucho camino por recorrer, pero vamos en la buena dirección y en esa queremos continuar”, señaló.

En Curtis presentaron un vídeo sobre el emprendimiento femenino, una pieza audiovisual de 22 minutos en la que son entrevistadas ocho mujeres del municipio que decidieron emprender. Además, también se hace un repaso por la labor realizada por la Asociación de Amas de Casa de Teixeiro (que lleva trabajando 51 años) y la Asociación Mulleres da Carballeira de Curtis.

En Carral, la celebración incluyó la entrega del III Premio 8 de Marzo, que esta vez se llevó Casa Avelina. Este galardón es una iniciativa del Concello para dar visibilidad a las mujeres del municipio y su papel en la sociedad carralesa.



El alcalde, Javier Gestal, hizo entrega de un ramo de flores y de la figura de la panadera a María del Carmen, quien disculpó la ausencia de su hermana. El regidor agradeció a ambas “a súa gran dedicación e amabilidade, singularidades que poñen a Casa Avelina no punto de mira da hostalería de Carral”.



Además, la subdelegada del Gobierno en A Coruña celebró el 8-M con un encuentro con mujeres rurales de Sobrado y visitando el centro penitenciario de Teixeiro para participar en los actos del Día de la Mujer con la población interna.

Tras participar en la declaración institucional en la Delegación del Gobierno con motivo del 8-M la subdelegada del Gobierno en A Coruña ha visitado el centro penitenciario de Teixero para asistir a varios de los actos organizados por la dirección y en los que han participado las internas y los internos del centro para celebrar el Día de la Mujer. María Rivas ha estado acompañada por el director del centro José Ángel Vázquez.



María Rivas ha encabezado el lazo morado que internas e internos han formado en el polideportivo del centro y ha asistido a una lectura de relatos cortos en torno a la figura de la mujer escritos por la población interna. Además también ha presenciado un concierto que se ha celebrado en el salón de actos.





La subdelegada del Gobierno ha felicitado tanto a la dirección como a las funcionarias y funcionarios del centro por el “trabajo tan importante que realizáis para la sociedad, un trabajo que no se ve y que es fundamental porque reeducáis en valores con el objetivo de conseguir una reinserción plena”



Tras su visita al centro penitenciario de Teixeiro, María Rivas se desplazó hasta el ayuntamiento de Sobrado donde mantuvo un encuentro con la asociación de mujeres rurales “A Maristela”, una asociación que nació en el año 2000 con el fin de cubrir el vacío asociativo que existía en el ayuntamiento y de crear una red entre mujeres del municipio.



A Maristela, que cuenta con casi 400 socias, realiza una importante labor de acogida de familias afganas además de acompañarlas en su integración, con algunas de las cuales tuvo oportunidad de hablar la subdelegada para conocer más en profundidad su situación.