Los taxistas de Carral reclaman volver a la plaza de A Capela

El colectivo de taxistas del municipio de Carral quiere volver a su parada original, la de la plaza de A Capela, una vez que han terminado las obras en esa ubicación: “Queremos que se cumpla o acordado no pleno”, reclaman.



Los trabajadores fueron desplazados hace meses a la Costa do Pincho, enfrente, para facilitar las labores de remodelación de A Capela, pero el pasado 22 de octubre mantuvieron una reunión con el alcalde, Javier Gestal, donde le trasladaron la necesidad de recuperar su lugar.



Recuerdan que el 30 de mayo el regidor carralés prometió en el pleno que los taxistas se moverían a la parada habitual tan pronto finalizasen las obras, pero a día de hoy eso no se ha materializado. “Pedimos que o señor alcalde cumpra a palabra que tantas veces nos deu de voltar á mesma ubicación de antes, co teléfono ao lado do primeiro taxi e á vista de calquera persoa”, manifiestan en un escrito.



El grupo municipal del Partido Popular de Carral ha solicitado un pleno extraordinario para tratar tanto este asunto como el del cobro a las comisiones de fiestas por el uso del espacio público. El Gobierno local propuso eliminar este pago hasta el 31 de diciembre de 2025, pero los populares piden que se elimine para siempre.