Carral quenta motores para unha XIX Festa do Pan en formato ‘maxi’

A vila de Carral conta as horas para celebrar a XIX edición da súa emblemática Festa do Pan, un evento que este ano amplía a súa duración e no que a Asociación de Panadeiros agarda despachar ata 8.000 bocadillos ‘cardiosaudables’, a base de bola local, tomate, xamón e aceite de oliva.



A cita será a máis longa da historia ao pasar de dous a catro xornadas e terá lugar no Campo da Feira do 13 ao 16. Ademais da venta do ‘bocata’ protagonista, haberá animación de rúa, verbenas e os exitosos obradoiros de elaboración de pan para os máis pequenos.



“A festa serve para poñer en valor o noso produto máis importante e para destacar o enorme traballo dos nosos panadeiros”, apuntou na presentación da festa a concelleira de Economía, Susana Guimarey, que aposta por involucrar ás xeracións máis novas no respecto e cariño polo pan, símbolo do municipio.



Xuventude

Precisamente, a Festa do Pan dedicará o luns, día 15, aos nenos co Pequepan; e o martes, día 16, á mocidade co Xovepan, xornada en que se venderá un novo manxar coa receita tradicional do pan carralés: o bolo ‘preñado’.

Na presentación da cita gastronómica participaron as oito panaderías que estarán presentes: Bonome Bouzas, Manuel Rodríguez e Hijos, Do Pincho, Pedro Fernández, Da Cunha, Mercedes, Paraíso e Insua. Tanto o equipo de Goberno, con Javier Gestal á fronte, como os propios panadeiros afirmaron estar “ilusionados” cunha nova festa e agardan superar as cifras de anos anteriores.



Desde o sábado ás 12.00 horas haberá feira medieval, obradoiros de pan e de olería, exhibicións de cetrería, representacións teatrais e actuacións musicais. O sábado pola noite tocarán a orquestra Fuego e A Banda de Ayer, mentres que o domingo farao Miramar.



O luns desde as 18.00 horas haberá sesión de clown e concerto de Chuches Amil, mentres que o martes –a partir das 20.00 horas– tocarán a charanga Santa Compaña e a Escola Municipal de Música de Carral. O punto final correrá a cargo dos grupos Bomba e New York.



“É fundamental garantir o relevo xeracional no sector do pan e involucrar á veciñanza na súa posta en valor”, indican desde o Concello, e lembran que o bocata ‘cardiosaudable’, “co que comen dúas persoas”, terá un custe de seis euros –bebida incluída–.