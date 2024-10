Alternativa dos Veciños pide a las ediles de baja en Carral que entreguen sus actas

El presidente de Alternativa dos Veciños y alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, pide a las dos concejalas de baja en el Ayuntamiento de Carral –Susana Guimarey y Mercedes Caridad– que entreguen sus actas para que puedan ser ocupadas por otros miembros de la lista electoral, o bien que se incorporen a sus funciones, “polas que están cobrando”.



Seoane se pronunció ayer en una emisora local sobre la situación política de su agrupación en Carral: “Alternativa dos Veciños non se dilúe en Carral, goberna e gobernará a pesar das actitudes ambiciosas e persoais de determinadas concelleiras que levan así desde o inicio do mandato, no que o pobo de Carral deu a maioría a Alternativa, especialmente ao alcalde, recoñecido servidor dos veciños e que segue desvivíndose por eles”.



Alternativa, explica el mandatario, “non é unha banda onde cada un vai ao seu” y criticó que Francisco Bello –el edil al que el alcalde revocó competencias el pasado mes– “non asistía ás reunións do grupo de goberno nin daba explicacións da súa xestión ao alcalde”. Ángel García Seoane acusa a Bello, Guimarey y Caridad de lograr la dimisión del concejal Javier Lendoiro “aos dous meses de tomar posesión” por “teimas persoais como a que tiñan contra Rubén Caamaño, contratado polo alcalde como asesor, magnífico profesional e que formou parte da anterior corporación”.



Temporalmente en minoría

Susana Guimarey (titular de Economía, Régimen Interior, Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana) y Mercedes Caridad (Sanidad, Educación y Empleo) están de baja desde la abrupta salida de Bello y el regidor, Javier Gestal, se encuentra temporalmente en minoría en el pleno. A pesar de todo, desde Alternativa dos Veciños siguen defendiendo que “hai alcalde, hai goberno, hai partido” y recuerdan que no es posible una moción de censura por parte del PP de José Luis Fernández Mouriño, ya que el Pacto Antitransfuguismo no permite que ediles que han formado parte del gobierno actual otorguen su voto a otro.



Si Guimarey y Caridad siguen los pasos de Francisco Bello y se pasan al grupo mixto cuando se incorporen tras la baja laboral, Alternativa dos Veciños quedaría con cuatro ediles, el PP con cinco, el PSOE con uno y el grupo mixto con tres.